Πάτρα: Τέλος εποχής σε γνωστό εστιατόριο- Υπήρξε για χρόνια φοιτητικό στέκι

Για χρόνια αποτελούσε σημείο αναφοράς

Μετά από πολυετή παρουσία στην εστίαση, η γνωστή ψησταριά «Μάσαρουρας» στην Πάτρα, έβαλε λουκέτο.

Το κατάστημα, που βρισκόταν στην περιοχή των ΤΕΙ, είχε καθιερωθεί ως στέκι για τη φοιτητική κοινότητα αλλά και για τους κατοίκους της πόλης, χάρη στις γευστικές του προτάσεις και τις προσιτές τιμές.

Η είδηση της διακοπής λειτουργίας του αφήνει ένα κενό στον χάρτη της εστίασης της Πάτρας, καθώς για χρόνια αποτελούσε σημείο αναφοράς.

