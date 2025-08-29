Καιρός: Προειδοποίηση για 40άρια και επικίνδυνες καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

Με προειδοποιητική ανάρτηση, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας εφιστά την προσοχή για τον καιρό του Σαββατοκύριακου, ο οποίος –όπως σημειώνει– ενδέχεται να αποτελέσει «προάγγελο» ενδεχόμενου καύσωνα στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Όπως ανέφερε, τα μελτέμια εξασθενούν σταδιακά, γεγονός που θα επιτρέψει την άνοδο της θερμοκρασίας. Το Σάββατο (30/08), ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Φθιώτιδα, η Βοιωτία και η Κεντρική Μακεδονία, με τη συμβολή και των νοτίων ανέμων τύπου λίβα.

Ωστόσο, ο κ. Τσατραφύλλιας τονίζει την ανάγκη μεγάλης προσοχής λόγω έντονων φαινομένων που αναμένονται το ίδιο απόγευμα και βράδυ. Καταιγίδες με πιθανό χαλάζι και ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα προβλέπονται κυρίως σε Ήπειρο και βόρειο Ιόνιο.

Παράλληλα, ο μετεωρολόγος σημειώνει πως ενισχύεται το ενδεχόμενο σημαντικής ανόδου της θερμοκρασίας στις αρχές του φθινοπώρου. Ειδικότερα, την Τρίτη και Τετάρτη, 2 και 3 Σεπτεμβρίου, οι θερμοκρασίες ενδέχεται να πλησιάσουν τους 40°C σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές της ανατολικής και βόρειας Ελλάδας.

Ωστόσο, διευκρίνισε πως υπάρχει ακόμη απόκλιση μεταξύ των προγνωστικών μοντέλων, και θα χρειαστούν λίγες ακόμη ημέρες για να εκτιμηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια η ένταση και η διάρκεια του ενδεχόμενου κύματος ζέστης.