Υπό εξέταση η επιμέλεια του 5χρονου στα Καμίνια- Τον άφησαν μόνο σε μπαλκόνι

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του 5χρονου που πριν λίγα 24ωρα βρέθηκε κλειδωμένος σε μπαλκόνι σπιτιού στα Καμίνια.

Όπως γίνεται γνωστό, από τις αρμόδιες Αρχές εξετάζεται η απομάκρυνση του παιδιού από τη μητέρα του.

Για την υπόθεση, η 19χρονη αδερφή του 5χρονου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με τριετή αναστολή.

Τι υποστηρίζει η μητέρα

Η μητέρα της, που ήταν στην Καλαμάτα όταν συνέβησαν όλα, ρίχνει τις ευθύνες στην κόρη της.

«Δεν το φανταζόμουν ότι θα το έκανε η κόρη μου αυτό. Της είπα γιατί το άφησες μόνο, όλοι θα λένε πού είναι αυτή η μάνα;».

Αναφέρει μάλιστα, ότι εκείνο το βράδυ ενημερώθηκε από τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος κι ότι η κόρη της, είπε και σε εκείνη ψέματα ότι ήταν στο σπίτι.

«Ενημερώθηκα απ΄ τον ιδιοκτήτη. Εγώ ενημέρωσα την κόρη μου. Μου έλεγε ψέματα ότι είναι στο σπίτι ενώ δεν ήταν».

Η μητέρα ανέφερε πως είναι μονογονεϊκή οικογένεια και πως ο πατέρας των παιδιών έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 5 χρόνια.

«Έχει πεθάνει, τον έχω χάσει εδώ και πέντε χρόνια. Δημοσιεύτηκε για κάποιον άλλον πατέρα, δεν ξέρω ποιος το είπε. Πατέρας υπάρχει μόνο ένας, που έχω και τα τρία μου τα παιδιά. Δεν υπάρχει άλλος πατέρας. Ο σύζυγός μου ήταν από τους Παξούς. Ήταν ναυτικός κι έγινε κάποιο ναυάγιο και πέθανε εδώ και πέντε χρόνια και παλεύω μόνη μου».

Την πληροφορία που αναφέρει ότι στο παρελθόν τα παιδιά της έχουν φιλοξενηθεί σε δομή λόγω περιστατικού βίας η 45χρονη την σχολίασε λέγοντας:

«Είχε γίνει κάποιο περιστατικό πριν 6 χρόνια, πριν χάσω τον σύζυγό μου. Είχα κάνει καταγγελία στον σύζυγό μου, γιατί με χτύπαγε πάρα πολύ. Άμα έβγαινε από το καράβι έπινε και με χτύπαγε. Τα παιδιά τότε είχαν φιλοξενηθεί στο Παίδων, το νοσοκομείο, αλλά όχι για πολύ διάστημα, για πολύ λίγο».