Αυτή είναι η 45χρονη που προκάλεσε το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη με την Porsche

Η 45χρονη ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ την ώρα του ατυχήματος και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, με την εις βάρος της σχηματισθείσα δικογραφία

Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια και οδηγός της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο. Η 45χρονη, νυν ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής και πρώην ιδιοκτήτρια ενεχυροδανειστηρίου, ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ την ώρα του ατυχήματος και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, με την εις βάρος της σχηματισθείσα δικογραφία. Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε και ισχυρίζεται ότι πίσω της ήταν φίλοι της με άλλο αυτοκίνητο, ότι την μάζεψαν και την πήγαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η ΕΛΑΣ δεν είχε ενημέρωση από κανένα νοσοκομείο καθώς έψαχναν από τη στιγμή του τροχαίου, οπότε είναι μόνο ισχυρισμός που για την ώρα δεν επιβεβαιώνεται.

Με τον Τρύφωνα Σαμαρά διασκέδαζε η 48χρονη οδηγός της Porsche- «Δεν παραπατούσε από το αλκοόλ» «Δεν ήμουν στο αυτοκίνητο στο οποίο έγινε το τροχαίο», ξεκαθαρίζει ο Τρύφωνας Σαμαρά για το τροχαίο που έγινε στη Θέρμη με «πρωταγωνίστρια» την 48χρονη οδηγό της Porsche. O γνωστός κομμωτής, διασκέδαζε με την 48χρονη λίγη ώρα πριν το ατύχημα και ξεκαθαρίζει πως δεν εμπλέκεται στην υπόθεση. «Ήμουν καλεσμένος για να γνωρίσω την 48χρονη, θα κάναμε διαφημιστικό με την Porsche της και τα άλλα αμάξια της. Δεν ξέρω τι καταστήματα έχει, χθες την γνώρισα. Διασκεδάσαμε, ήταν χαρούμενη και μου πρότεινε να με πάνε στο ξενοδοχείο με την Porsche. Τότε οδηγούσε η φίλη της. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι έγινε. Η 48χρονη ήταν αρκετά χαρούμενη, δεν παραπατούσε από το αλκοόλ, έπινε σε λογικά πλαίσια. Μας κέρασαν κάτι σφηνάκια και αυτό», είπε συγκεκριμένα ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Πώς έγινε το τροχαίο

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, λίγο μετά το εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να εκτραπούν της πορείας τους και να προσκρούσουν σε κολώνες και δέντρα. Το ένα όχημα, μια μαύρη Porsche που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών και στη συνέχεια βγήκε στον παράδρομο και σταμάτησε πάνω σε κολώνα. Τραυματίστηκαν δύο άτομα -Η οδηγός της Porsche εγκατέλειψε το σημείο

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα, μια γυναίκα πιο σοβαρά και ένας άνδρας ελαφρύτερα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, αλλά δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οδηγός της Porsche αμέσως μετά το τροχαίο έσπασε την ηλιοροφή του αυτοκινήτου και διέφυγε από το σημείο.