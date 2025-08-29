Ιόνια Οδός: Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή ΙΧ- Δυο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην Ιόνια Οδό.

Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν δύο γυναίκες επιβαίνοντες, οι οποίες τραυματίστηκαν. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τους.

Οι τραυματίες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου.