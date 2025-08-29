Back to Top
Καλάβρυτα: Βρεφικό καρότσι... "συγκρούστηκε" με Ι.Χ. και επενέβη η αστυνομία

Ο οδηγός του αυτοκινήτου διαπίστωσε εκδορές στο αμάξωμα και έσπευσε να καλέσει την Αστυνομία,

Έγινε και αυτό στο κέντρο των Καλαβρύτων.Παιδικό καρότσι "συγκρούστηκε" με Επιβατικό Ι.Χ. σε κεντρικό δρόμο των Καλαβρύτων με αποτέλεσμα υλικές ζημιές.


Ο οδηγός του αυτοκινήτου διαπίστωσε εκδορές στο αμάξωμα και έσπευσε να καλέσει την Αστυνομία, ζητώντας την καταγραφή του συμβάντος. Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Καλαβρύτων ανταποκρίθηκαν άμεσα, φτάνοντας στο σημείο και αναλαμβάνοντας την τυπική διαδικασία.

 

πηγή kalavrytanews.com

