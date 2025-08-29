Βραβεύσεις και αφιέρωμα στην ερμηνεύτρια Ηρώ Λεχουρίτη στην εναρκτήρια εκδήλωση 22ης AgreXa -Αγροτικής Έκθεσης Χαλανδρίτσας

"Τη δύναμη της νέας γενιάς που ανοίγει δρόμους στο αύριο, τους, την αφοσίωση των αθλητών, την προσφορά των εθελοντών, αλλά τους ανθρώπους του πνεύματος και του λόγου που κρατούν «ζωντανές» τις μνήμες και τις παραδόσεις του τόπου, τίμησε ο Δήμος Ερυμάνθου, στην εναρκτήρια εκδήλωση της 22ης Αγροτικής Έκθεσης Χαλανδρίτσας- ΑgreXa 2025, την Πέμπτη 28 Αυγούστου", όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Η πρώτη ημέρα της Έκθεσης , συνεχίζει η ανακοίνωση, ήταν αφιερωμένη στους μαθητές του Δήμου που αρίστευσαν και κατέκτησαν την κορυφή κάνοντας το όνειρό τους πραγματικότητα, στους συγγραφείς που με τις εκδόσεις τους αναδεικνύουν ιστορικά, λαογραφικά, κοινωνικά και πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής, στους εθελοντές αιμοδότες, στους αθλητές με καταγωγή από τον Δήμο Ερυμάνθου που διακρίθηκαν με τις επιδόσεις τους, αλλά και στον πολιτισμό με την τιμητική διάκριση στην πολυτάλαντη και καταξιωμένη ερμηνεύτρια, συνθέτη και στιχουργό, Ηρώ Λεχουρίτη.

«Ο πολιτισμός, το πνεύμα και ο λόγος, ο αθλητισμός και ο εθελοντισμός συμπορεύονται, καλλιεργώντας σώμα και ψυχή, διαμορφώνοντας τον πολίτη του αύριο. Με το βλέμμα στη νέα γενιά, αλλά και σε όλους όσοι προσφέρουν στον τόπο μας, ο Δήμος μας τίμησε τα νέα παιδιά, μαθητές και αθλητές, συγγραφείς, εθελοντές και καλλιτέχνες που με το παράδειγμά τους, μας εμπνέουν και οδηγούν την κοινωνία μας πιο ψηλά», ανέφερε στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, Θόδωρος Μπαρής.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων, ο Αρχιερατικός Επίτροπος Φαρρών, π. Δημήτριος Παπαγεωργίου, οι αντιπεριφερειάρχες Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Παναγιώτης Παπαδόπουλος και Αθλητισμού, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, ο Διευθυντής Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, Γιώργος Παπατσίμπας, η προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης, Βασιλική Γκολώνη, η σχολική σύμβουλος, Ευρυδίκη Παπάζογλου, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι εκπροσώπων Αρχών και φορέων, περιλάμβανε βραβεύσεις των αριστούχων μαθητών και των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα σχολεία του Δήμου Ερυμάνθου.

Επίσης, τιμήθηκαν οι συγγραφείς Πανίτσας Φ. Παναγιώτης, Σολωμός Νικόλαος Χρ., Παναγόπουλος Χρήστος, Καρνάρος Λεωνίδας, Πετρόπουλος Γεώργιος, Κυριαζής Βασίλης, Γκουρβέλος Σπυρίδων, Σύλλογος Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος Περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, Βέρρα Ισιδώρα, Κανελλάκης Χρήστος, Τουτούνης Ηλίας & Παπαντωνόπουλος Κώστας, Λαλιώτης Ηλίας, Πολυχρονοπούλου - Κλαδά Νίκα, Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πλατανόβρυσης, Καρβελάς Γεώργιος, Πρωτοπρεσβύτερος Παπαγεωργίου Δημήτριος, Βέρρας Ηλ. Ιωάννης.

Ακολούθησε η απονομή τιμητικών διακρίσεων στους αθλητές, Νίκο Ηλιόπουλο (Ενόργανης Γυμναστικής) με καταγωγή από την Αγία Βαρβάρα, Κατερίνα Ασημακοπούλου (Δρόμος Αντοχής) από το Σταυροδρόμι, Δέσποινα Μουρτά (Στίβος) με καταγωγή από την Ερυμάνθεια και Τένια Γιαννακοπούλου (Κολύμβηση) με καταγωγή από το Καλούσι.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η τελετή αφής της φλόγας της αγάπης της 23ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών, μεταλαμπαδεύοντας το μήνυμα της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς.

Ξεχωριστή ήταν η στιγμή του αφιερώματος στην ερμηνεύτρια, Ηρώ Λεχουρίτη η οποία διατηρεί δεσμούς με την περιοχή του Δήμου Ερυμάνθου. Η καλλιτεχνική της διαδρομή παρουσιάστηκε μέσα από ένα ολιγόλεπτο βίντεο, ενώ για την προσωπικότητα, για την προσφορά της στην κοινωνία και την ιδιαίτερη ευαισθησία της στη νέα γενιά μίλησε η προσωπική της φίλη, δημοσιογράφος, Διευθύντρια Σύνταξης του thebest.gr, Γιώτα Κοντογεωργοπούλου. Η Ηρώ αποδέχτηκε την τιμητική διάκριση από τον Δήμαρχο με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, ενώ απευθύνθηκε και στα νέα παιδιά, καλώντας τα εκτός από τα όνειρα και την επιτυχία να «κυνηγήσουν» και την ευτυχία και τη γνώση. Μάλιστα, χάρισε δύο υπέροχα τραγούδια στο κοινό και καταχειροκροτήθηκε.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν τα χορευτικά του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαλανδρίτσας, του Πολιτιστικού και Χορευτικού Σωματείου Σκιαδά Αχαΐας, του Πολιτιστικού και Χορευτικού Σωματείου Τριταίας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Φίλων Δαφνούλας.