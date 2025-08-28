Την Παρασκευή τα εγκαίνια της 22ης AgreXa - Αγροτικής Έκθεσης Χαλανδρίτσας Δ. Ερυμάνθου

Στη Χαλανδρίτσα του Δήμου Ερυμάνθου «χτυπά» η καρδιά του πρωτογενούς τομέα, στην 22η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας- AgreXa 2025.

Τα εγκαίνια της 22ης Αγροτικής Έκθεσης η οποία και φέτος αποτελεί δυναμικό πεδίο ανάδειξης των μεγάλων δυνατοτήτων του αγροτοκτηνοτροφικού κλάδου και διοργανώνεται από τον Δήμο Ερυμάνθου με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδος και του Επιμελητηρίου Αχαΐας και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 29 Αυγούστου στις 21.00 παρουσία εκπροσώπων των τοπικών Αρχών και φορέων.

Στην Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν, τα τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, καινοτόμες μεθόδους καλλιέργειας, σύγχρονα γεωργικά μηχανήματα και τεχνολογίες, δράσεις που στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αγροτική επιχειρηματικότητα.

Το πρόγραμμα των εγκαινίων είναι το εξής:

20:45 Μουσικοχορευτικό δρώμενο με τον Κώστα Καραλή (κλαρίνο) και το Χορευτικό Τμήμα του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων - «Έξω φτώχεια και καλή καρδιά!»

21:00 Τελετή εγκαινίων από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο

21:15 Καλωσόρισμα - Χαιρετισμοί

22:00 Χορευτικό ταξίδι στην Ελλάδα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χαλανδρίτσας, το Αχαϊκό Εργαστήρι Πολιτισμού και Παράδοσης

23:00 Συναυλία με τον Πάνο Καλίδη (Οργάνωση: Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας)