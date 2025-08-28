ΕΛΓΑ Πάτρας: Οδηγίες για τη διαχείριση πυρόπληκτων καλλιεργειών

Οδηγίες για τη διαχείριση πυρόπληκτων καλλιεργειών δίνει με ανακοίνωσή του το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ Πάτρας.

Σε αυτή αναφέρει:

"Προκειμένου οι κάτοχοι πυρόπληκτων αγροτεμαχίων να μπορέσουν να προβούν σε απαραίτητες εργασίες, σας ενημερώνουμε ότι:



- Για δένδρα που λόγω της πυρκαγιάς έχουν καεί ολοσχερώς και είναι πεσμένα στο έδαφος ολόκληρα ή μερικώς (μεγάλοι κλάδοι), μπορούν να

τα απομακρύνουν. Δεν πρέπει να απομακρυνθεί το ριζικό σύστημα των δένδρων και το τμήμα του κορμού που έχει απομείνει.



Στα υπόλοιπα δένδρα καθώς και στις ετήσιες καλλιέργειες (κηπευτικά κλπ), δεν πρέπει να γίνει καμία απολύτως επέμβαση μέχρινα γίνουν οι επιτόπιοι έλεγχοι

από τους γεωπόνους εκτιμητές του ΕΛ.Γ.Α.