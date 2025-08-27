Η Χαλανδρίτσα υποδέχεται την 22η Αγροτική Έκθεση AgreXa 2025

Η Χαλανδρίτσα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για ακόμη μία χρονιά τη μεγάλη γιορτή της αγροτικής παραγωγής και της τοπικής ανάπτυξης.

Από τις 28 έως τις 31 Αυγούστου 2025, θα πραγματοποιηθεί η 22η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας – AgreXa, ένας θεσμός που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τον αγροδιατροφικό τομέα της Δυτικής Ελλάδας.

Τα επίσημα εγκαίνια θα γίνουν την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025, στις 21:00, στον παραδοσιακό οικισμό της Χαλανδρίτσας, με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και παραγωγικών φορέων.

Η έκθεση φιλοδοξεί να αναδείξει τις δυνατότητες του πρωτογενούς τομέα, να ενισχύσει τη δικτύωση παραγωγών και επιχειρήσεων και να προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία γεύσεων, πολιτισμού και καινοτομίας.