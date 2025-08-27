Υπόθεση Γηροκομειού: «Φωτιά φωτιά, πιάστε τους»- Το βίντεο για το οποίο η Ανακρίτρια ζητάει διερεύνηση- Πώς έμπλεξε ο 21χρονος οδηγός της μηχανής

Να διερευνηθεί το βίντεο στο οποίο ακούγεται μια γυναίκα να φωνάζει «φωτιά φωτιά, πιάστε τους» ζητάει σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr η Ανακρίτρια η οποία διέταξε νέα αυτοψία για τη φωτιά στο Γηροκομειό, για την οποία έχουν προφυλακιστεί ένας 25χρονος και ο 21χρονος φίλος του, με την σύμφωνη γνώμη της Ανακρίτριας και του Εισαγγελέα.

Το συγκεκριμένο βίντεο κατατέθηκε από έναν γείτονα που κλήθηκε ως μάρτυρας. Ο λόγος; Σύμφωνα, με πληροφορίες, υπήρξε στο κατηγορητήριο μια αναφορά της αστυνομίας, ότι στην περιοχή δεν υπήρχε μέτωπο φωτιάς για να υπάρχει κηλίδωση (καύτρα) και ότι δεν υπήρχε αέρας που να δικαιολογεί την πυρκαγιά που ξέσπασε. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν, ότι σε έλεγχο που έγινε από τους δικηγόρους των δυο νεαρών, προκύπτει ότι στο 4ο δευτερόλεπτο, το βίντεο δείχνει, λίγο πιο αριστερά, μέτωπο φωτιάς. Έτσι, η Ανακρίτρια ζητάει από την Πυροσβεστική, να εξετάσει αυτό το βίντεο και να εντοπίσει πού είναι το βασικό μέτωπο της πυρκαγιάς και σε πιο σημείο είναι αυτό που φαίνεται στα αριστερά.

Πώς έγινε η σύλληψη του 21χρονου

Ο 21χρονος ήταν ο οδηγός της μηχανής, στην οποία επέβαιναν μαζί με τον 25χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, όταν οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 25χρονο στο Γηροκομειό, από την πρώτη στιγμή τους είπε ότι, «αν είναι να πιάσετε αυτόν, πιάστε και εμένα γιατί εγώ είμαι ο οδηγός της μηχανής». Στη συνέχεια, έβαλαν το 25χρονο στο περιπολικό και ο 21χρονος τους ακολούθησε με τη μηχανή, στην Ασφάλεια, όπως και ο ιδιοκτήτης του διπλανού οικοπέδου, στο οποίο κατηγορούνται ότι έβαλαν τη φωτιά. Εκεί ο 21χρονος, επαναλαμβάνει «και εγώ ήμουν μαζί του» και γίνεται η προσαγωγή του. Στη συνέχεια, ακολουθούν και για τους δυο, την ίδια διαδικασία, τους παίρνουν τα πράγματα, τους εξετάζουν στα αρχεία με τα συμβάντα και τους ανακρίνουν και παίρνουν και αποτυπώματα από τη μηχανή. Ο 21χρονος, σε αυτή τη φάση, κρατείται επί 6 ώρες στην Ασφάλεια και 12.30 τον αφήνουν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, στην δικογραφία που κατατέθηκε δεν υπήρξε ούτε σημείωση, ότι είχε προσαχθεί και αφέθηκε ελεύθερος.

Στη συνέχεια, ο 21χρονος, κάθε μέρα εμφανιζόταν ως μάρτυρας του 25χρονου, έξω από το γραφείο της Ανακρίτριας, ενώ οι δικηγόροι του ζητούσαν προθεσμία για να καταθέσει. Όταν ήρθε η ώρα να καταθέσει, η Ανακρίτρια φώναξε έναν αστυνομικό μέσα στο γραφείο της και μετά από ένα πεντάλεπτο βγήκε έξω και τον συνέλαβε με ένταλμα, το οποίο έλεγε ότι ο νεαρός είχε σχεδιάσει τη διαφυγή του. Όταν μπήκε στην Ανακρίτρια, της είπε ότι κάθε μέρα ήταν έξω από την πόρτα της, ότι κρατήθηκε 6 ώρες στην Ασφάλεια και αφέθηκε ελεύθερος, γεγονός για το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ανακρίτρια δεν είχε ενημερωθεί, καθώς δεν συμπεριλαμβανόταν στην δικογραφία που είχε σχηματιστεί.