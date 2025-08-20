Πάτρα: «Βοά η δικογραφία» λέει στο thebest.gr ο δικηγόρος των νεαρών που προφυλακίστηκαν για εμπρησμό- «Θα τους ζητήσουν και συγνώμη»

Την απόφαση προσωρινής κράτησης των δύο νεαρών που κατηγορούνται για τον εμπρησμό στο Γηροκομειό αμφισβητούν οι συνήγοροι υπεράσπισής τους.

Μιλώντας στο thebest.gr, ο δικηγόρος Παναγιώτης Καποτάς εξέφρασε την πεποίθηση ότι η υπόθεση βασίζεται σε έωλα αποδεικτικά στοιχεία και είναι πεπεισμένος ότι οι κατηγορούμενοι θα αθωωθούν.

«Αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι πρόκειται για μια απόφαση άδικη. Τα παιδιά αυτά, σύμφωνα με τη δικογραφία, η οποία βοά, δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Όταν αυτή η υπόθεση φτάσει στο ακροατήριο, αν φτάσει στο ακροατήριο, όχι μόνο θα τους αθωώσουν, θα τους ζητήσουν και συγνώμη. Και είμαι περίεργος, ποιος θα είναι αυτός που θα έρθει να τους ζητήσει συγνώμη. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο επιβαρυντικό. Υπάρχει μια έκθεση αυτοψίας της Πυροσβεστικής, η οποία λέει, ρητά και πανηγυρικά, ότι την φωτιά δεν την έβαλαν αυτοί αλλά είναι καύτρα από παρακείμενη φωτιά, που ήδη υπήρχε. Τα φερόμενα ως αποδεικτικά στοιχεία είναι παντελώς αναξιόπιστα. Είναι τέτοιος ο βαθμός αναξιοπιστίας των δήθεν αποδεικτικών στοιχείων που καταντάει εξοργιστικό το να πάνε αυτά τα παιδιά στη φυλακή» αναφέρει.

Ο κ. Καποτάς τονίζει ότι οι ίδιοι οι δικηγόροι, αλλά και αυτόπτες μάρτυρες, είναι «συντετριμμένοι» από την απόφαση: «Όλοι ξέρουν ότι αυτά τα παιδιά είναι αθώα. Πιστεύουμε ότι άμεσα θα αναγνωριστεί, το γεγονός αυτό και θα τους αφήσουν ελεύθερους. Θα προβούμε στις ενέργειες που προβλέπει ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Εμείς ως δικηγόροι, εγώ και ο Θεοφάνης Χριστόπουλος, νιώθουμε συντετριμμένοι, γιατί ξέρουμε ότι αυτή η δικογραφία είναι κενή. Εμείς οι ίδιοι, το βάρος που νιώθουμε ότι αυτά τα παιδιά είναι αθώα και θα μπουν στη φυλακή, είναι τρομακτικό. Όπως τρομακτικό είναι και το βάρος που νιώθουν οι αυτόπτες μάρτυρες, που ξέρουν ότι αυτά τα παιδιά δεν έχουν κάνει τίποτα γιατί ήταν εκεί μπροστά. Είναι και αυτοί συντετριμμένοι».

Αναφερόμενος στην κοινωνική διάσταση της υπόθεσης, σημειώνει: «Η Πάτρα, έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές, ο κόσμος είναι θυμωμένος γιατί έχασε τις περιουσίες του και κινδύνευσε, ωστόσο πολλοί ξέρουν και η υπόλοιπη πόλη θα μάθει, ότι αυτή η κατάσταση, είναι μια κατάσταση αδικίας και το θλιβερό είναι ότι είναι στο όνομα της δικαιοσύνης. Θα πρέπει να στηρίξουμε τα παιδιά αυτά, τους γονείς τους, τους φίλους τους, τους δικούς τους γιατί όταν θα αθωωθούν, το οποίο ευελπιστούμε να γίνει σύντομα, να μην υπάρχει μια μαύρη κηλίδα πάνω από την πόλη. Εκτός από την κηλίδα της φωτιάς, να μην υπάρχει και μια αδικία για παιδιά που όχι μόνο δεν έβαλαν φωτιά αλλά με κίνδυνο ζωής προσπάθησαν να την σβήσουν».

Ο κ. Καποτάς εκφράζει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη: «Στην επόμενη μέρα, θα κάνουμε όλα όσα μας επιτρέπει ο κώδικας ποινικής δικονομίας, για να αποδείξουμε στις δικαστικές αρχές, οι οποίες είναι έμπειρες και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Ως δικηγόροι τόσα χρόνια, ξέρουμε ότι τα δικαστήρια της Πάτρας, είναι ακέραια και οποιαδήποτε τυχόν αστοχία, την διορθώνουν, ανεξάρτητα από τι κλίμα επικρατεί, ποια είναι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, έχουν δείξει θάρρος, νηφαλιότητα και ακεραιότητα. Υπάρχει ένα γνωμικό που κυκλοφορεί στο νομικό κόσμο, για έναν μυλωνά στο Βερολίνο που τα έβαλε με τον αυτοκράτορα, όταν προσπάθησε να του πάρει την περιουσία του, έναν μύλο και ο μυλωνάς του απαντάει “Υπάρχουν δικαστές στο Βερολίνο” δηλαδή ότι, πρόσεξε οποιαδήποτε αυθαιρεσία σου, ως κρατική εξουσία, υπάρχουν δικαστές που θα την αντιμετωπίσουν. Και εμείς, αυτό απαντάμε “Υπάρχουν δικαστές στην Αχαΐα”, οι οποίοι θα διορθώσουν το όποιο λάθος».

Τέλος, προανήγγειλε περαιτέρω νομικές ενέργειες: «Θα προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια χρειαστεί, όχι μόνο να αποδείξουμε την αθωότητα των παιδιών αλλά για να μην ξανασυμβεί κάτι ανάλογο. Να μην ξανασυμβεί, κόσμος που εθελοντικά προσπαθεί να βοηθήσει και να βρίσκεται κατηγορούμενος, γιατί στην επόμενη φωτιά που θα πιάσει, αν πήγαν 1000 φέτος, θα πάνε 200 την επόμενη φορά και θα τα αφήσουν όλα να καούν και τον κόσμο αβοήθητο. Θα πρέπει, ο κόσμος να καταλάβει, ότι η εθελοντική βοήθεια που δίνει, δεν θα καταλήγει σε κατηγορία εις βάρος του. Εναντίον, αυτού που θα στραφούμε, πρώτα και κύρια, είναι κατά του ελληνικού δημοσίου γιατί όργανά του, έχουν φέρει τα παιδιά σε αυτή την κατάσταση. Τα όργανά του, έπρεπε να κρίνουν ότι τα στοιχεία είναι ανεπαρκή και ιδίως οι προανακριτικές αρχές, η Ασφάλεια της Πάτρας, που θα τα πούμε και με αυτούς…».