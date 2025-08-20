Πρώην Υπαρχηγός της Πυροσβεστικής για Πάτρα: «Ένας ακόμη εθελοντής έπεσε θύμα δικαστικής πλάνης»

«Θύματα δικαστικής πλάνης» χαρακτηρίζει τους δυο νεαρούς που προφυλακίστηκαν για τη φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας, ο Ανδριανός Γκουρμπάτσης πρώην υπαρχηγός της πυροσβεστικής, νομικός-ειδικός ερευνητής και δικαστικός πραγματογνώμονας.

Χθες, ο 25χρονος και ο 21χρονος, που φέρονται να εμπλέκονται στην καταστροφική πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη της Ανακρίτριας και του Εισαγγελέα, παρόλο που η αυτοψία της Δ.Α.Ε.Ε. (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού) δεν αναφέρει στην έκθεση της για εμπρησμό.

Αντίθετα, οι αξιωματικοί της Δ.Α.Ε.Ε. έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι προκλήθηκε από «κηλίδωση», το φαινόμενο κατά το οποίο καύτρες μεταφέρονται από τον άνεμο σε κοντινά ή απομακρυσμένα σημεία προκαλώντας νέες εστίες φωτιάς.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο νεαρών, Θεοφάνης Α. Χριστόπουλος και Παναγιώτης Σ. Καποτάς, κάνουν λόγο για «άδικη απόφαση». Υποστηρίζουν ότι οι δυο νεαροί «έσπευσαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών με αυταπάρνηση, βρίσκονται σήμερα στη φυλακή χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ουσιώδη στοιχεία που ανατρέπουν την κατηγορία».

Ο Ανδριανός Γκουρμπάτσης, πρώην υπαρχηγό της πυροσβεστικής, νομικό-ειδικό ερευνητή και δικαστικός πραγματογνώμονας ο οποίος επισήμανε σχετικά με την προφυλάκιση των δυο νεαρών:

«Μετά την έκθεση αυτοψίας της Δ.Α.Ε.Ε. που αναφέρει ξεκάθαρα ότι η πυρκαγιά αυτή οφείλεται στο φαινόμενο της Κηλίδωσης θεωρώ ότι ένας άλλος εθελοντής έπεσε θύμα δικαστικής πλάνης».

