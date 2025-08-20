Αμφιλοχία: Πτώση γυναίκας σε γκρεμό - Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική

Παραλίγο να αποβεί μοιραία η πτώση μιας γυναίκας σε γκρεμό μικρού ύψους στην περιοχή της Αμφιλοχίας, το απόγευμα της Τρίτης.

Η γυναίκα, ενώ περπατούσε στην περιοχή, για άγνωστο λόγο έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να αδυνατεί να μετακινηθεί.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι οργάνωσαν επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό της. Αφού την ανέσυραν με ασφάλεια, την παρέδωσαν σε διασώστες του ΕΚΑΒ που με ασθενοφόρο τη μετέφεραν στο νοσοκομείο.