MyCoast: «Σύννεφο» τα καρφώματα για καταλήψεις, ναυαγοσώστες και παρανομίες σε παραλίες

Περισσότερες από 11.500 καταγγελίες ξεπήδησαν φέτος από τα κινητά των πολιτών μέσα από την εφαρμογή MyCoast, σκιαγραφώντας μια εικόνα των ελληνικών ακτών που δεν θυμίζει μόνο ήλιο και θάλασσα, αλλά και αυθαιρεσία, παρανομία και αμέλεια.

Ο αριθμός είναι μεν μειωμένος κατά περίπου 50% σε σχέση με πέρυσι, όμως αρκεί για να αποτυπώσει πως το πρόβλημα παραμένει βαθύ. Ήδη, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν προχωρήσει σε ελέγχους στο 55% με 60% των αναφορών και βρήκαν πως το 15% έως 20% αυτών κρύβει πραγματικές παραβάσεις.

Οι «πρωταγωνιστές» των παραλιών δεν ήταν τα κοκτέιλ και οι ξαπλώστρες, αλλά οι 7.449 καταλήψεις χώρων με ομπρέλες και τραπεζοκαθίσματα, οι 781 παρεμβάσεις που αλλοίωσαν τη μορφολογία της ακτής, οι 319 παραλίες χωρίς ναυαγοσώστη, οι 284 περιπτώσεις ελλιπούς καθαριότητας, οι 187 καταγγελίες για ανεπαρκείς υποδομές, οι 1.811 αναφορές για εμπόδια που κόβουν την ελεύθερη πρόσβαση, οι 341 για μη ανάρτηση πινακίδων και οι 340 για καταγγελίες για δυσκολίες πρόσβασης ΑμεΑ.

Με το κινητό στο χέρι, οι πολίτες φέτος έγιναν «ελεγκτές» των παραλιών και των ακτών. Μέσω της εφαρμογής που δημιούργησε το υπουργείο Περιβάλλοντος, ο καθένας μπορεί να καταγράψει και να στείλει σε πραγματικό χρόνο καταγγελία για παρανομίες στον αιγιαλό. Από μια απλή φωτογραφία ξαπλώστρας που κλείνει την πρόσβαση μέχρι βίντεο για ακτές χωρίς ναυαγοσώστη, το MyCoast δίνει στον πολίτη τη δυνατότητα να καρφώσει με ένα κλικ τις αυθαιρεσίες που συναντά στην παραλία. Και όπως αποδεικνύεται, οι Έλληνες το έκαναν… μαζικά.

Η συντριπτική πλειονότητα των καταγγελιών έγινε ανώνυμα. Από τις συνολικά 11.512 αναφορές, οι 9.920 υποβλήθηκαν χωρίς τα στοιχεία του καταγγέλλοντος, ενώ μόλις 1.592 καταγγελίες έφεραν ονοματεπώνυμο. Αυτό δείχνει ότι οι πολίτες επιλέγουν να «καρφώνουν» τις αυθαιρεσίες στις παραλίες κυρίως από την ασφάλεια της ανωνυμίας, αν και τα στοιχεία δείχνουν ότι και οι επώνυμες αναφορές δεν είναι καθόλου αμελητέες.

Οι περισσότερες καταγγελίες συνολικά καταγράφηκαν στη Χαλκιδική με 2.443 αναφορές, ακολουθεί η Ανατολική Αττική με 1.048, οι Κυκλάδες με 817 και τα Δωδεκάνησα με 793, δείχνοντας ότι οι πιο δημοφιλείς τουριστικές περιοχές είναι και οι πιο εκτεθειμένες στις καταπατήσεις και τις παρανομίες.

Το μεγαλύτερο «καρφί» των πολιτών αφορά τις καταλήψεις παραλιών. Σε όλη τη χώρα, ακτές μετατράπηκαν σε ιδιωτικά φέουδα με beach bar, τραπεζοκαθίσματα και ομπρέλες που στήθηκαν χωρίς καμία άδεια.

Στην κορυφή βρέθηκε η Ανατολική Αττική με 630 η Ρόδος με 282 καταγγελίες, ενώ ακολούθησαν η Θάσος με 155 και η Μεσσηνία με 128.

Στη δεκάδα των «πρωταθλητών» της αυθαιρεσίας περιλαμβάνονται ακόμη η Πιερία με 109, η Ζάκυνθος με 99, η Λευκάδα με 96, η Χαλκιδική με 1672, η Κάρπαθος - Κάσος με 94, η Μύκονος με 81 κ.α.

Οι καταγγελίες για απουσία ναυαγοσωστών αποτυπώνουν ένα ανησυχητικό σκηνικό στις ελληνικές ακτές με τους πολίτες να καταγγέλλουν 48 περιπτώσεις στη Μαγνησία όπως Βόλο και Νότιο Πήλιο, 38 στην Πάργα στην περιοχή της Πρέβεζας, ενώ στη Χαλκιδική αναφέρθηκαν 66 περιπτώσεις κυρίως σε Κασσάνδρα και Σιθωνία. Η Θάσος είχε καταγγελίες για 16 περιπτώσεις, ενώ στη Ρόδο 10 και στη Ζάκυνθο 7. Σημαντικά κενά ασφάλειας καταγγέλθηκαν ακόμη στην Κάρπαθο–Κάσο και στη Χαλκιδική με 6 αναφορές η καθεμία, αλλά και στην Κεφαλλονιά με 5. Ακολουθούν περιοχές όπου η παρουσία ναυαγοσώστη έλειπε σε 3 ή 4 παραλίες, όπως η Θεσπρωτία, η Ικαρία, η Λάρισα, η Λευκάδα, η Πιερία, το Ρέθυμνο, η Θεσσαλονίκη και οι Σποράδες.

Δεν λείπουν όμως και μεμονωμένες καταγγελίες σε τουριστικά «φιλέτα» όπως η Σαντορίνη, η Κέρκυρα, η Λέσβος ή η Ανατολική και Δυτική Αττική, δείχνοντας ότι η εικόνα των οργανωμένων παραλιών απέχει συχνά από την πραγματικότητα που βλέπουν οι πολίτες μέσα από το κινητό τους.

Η παρακώλυση της ελεύθερης πρόσβασης αποδείχθηκε άλλη μια «πληγή» των ελληνικών ακτών. Η Χαλκιδική κρατά την «πρωτιά» με 401 καταγγελίες από το σύνολο των 1.811, ενώ ακολουθεί η Ανατολική Αττική με 182 (μόνο στη Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη καταγράφηκαν 37). Στη Μαγνησία οι καταγγελίες έφτασαν τις 74, στην Κέρκυρα τις 64, στη Θάσο τις 58, ενώ σε Λευκάδα και Ζάκυνθο καταγράφηκαν από 30 περιστατικά.

Το MyCoast λειτουργεί σαν «ψηφιακός καταγγελιογράφος». Ο πολίτης ανοίγει την εφαρμογή στο κινητό του, εντοπίζει την ακριβή τοποθεσία στον χάρτη και με ένα upload στέλνει φωτογραφία και περιγραφή της παράβασης. Οι καταγγελίες φτάνουν στις αρμόδιες υπηρεσίες και καταγράφονται σε μια δημόσια βάση δεδομένων, αποτυπώνοντας σε πραγματικό χρόνο τα προβλήματα στις ακτές. Η μαζική χρήση της εφαρμογής φέτος δείχνει ότι ο κόσμος δεν αντέχει άλλο την αυθαιρεσία και θέλει να προστατεύσει το δημόσιο αγαθό του αιγιαλού.