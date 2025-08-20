Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Δυτική Ελλάδα: Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος για φωτιά

Δυτική Ελλάδα: Υψηλός και σήμερα ο κίνδυ...

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας

Ανεβαίνει και πάλι ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς στη χώρα μας καθώς σήμερα βρίσκονται σε «πορτοκαλί» συναγερμό 3 περιφέρειες.

Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για την Τετάρτη θα υπάρχει κίνδυνος στις περιφέρειες του βορείου και νοτίου Αιγαίου αλλά και στην Κρήτη.

Πιο συγκεκριμένα, ο κίνδυνος θα είναι υψηλός σε Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κω, Ρόδο, Κάρπαθο, Ηράκλειο και Λασίθι.

Αναλυτικά:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω, ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)
Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

Ειδήσεις Τώρα

Καιρός: Επανέρχονται τα 40άρια πριν πέσει και πάλι η θερμοκρασία

Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα στον κόμβο Οβρυάς – Ανατροπή οχήματος μετά από σύγκρουση

Αραχωβίτικα: Σε αυλή σπιτιού καθόνταν τα δυο άτομα που καταπλακώθηκαν από δένδρο!

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κίνδυνος Πυρκαγιάς

Ειδήσεις