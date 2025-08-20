Δυτική Ελλάδα: Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος για φωτιά

Ανεβαίνει και πάλι ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς στη χώρα μας καθώς σήμερα βρίσκονται σε «πορτοκαλί» συναγερμό 3 περιφέρειες.

Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για την Τετάρτη θα υπάρχει κίνδυνος στις περιφέρειες του βορείου και νοτίου Αιγαίου αλλά και στην Κρήτη.

Πιο συγκεκριμένα, ο κίνδυνος θα είναι υψηλός σε Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κω, Ρόδο, Κάρπαθο, Ηράκλειο και Λασίθι.

Αναλυτικά:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω, ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)