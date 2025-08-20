Δυτική Ελλάδα: Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος για φωτιά

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας
Ανεβαίνει και πάλι ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς στη χώρα μας καθώς σήμερα βρίσκονται σε «πορτοκαλί» συναγερμό 3 περιφέρειες.
Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για την Τετάρτη θα υπάρχει κίνδυνος στις περιφέρειες του βορείου και νοτίου Αιγαίου αλλά και στην Κρήτη.
Πιο συγκεκριμένα, ο κίνδυνος θα είναι υψηλός σε Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κω, Ρόδο, Κάρπαθο, Ηράκλειο και Λασίθι.
Αναλυτικά:
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω, ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)
Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr