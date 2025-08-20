Back to Top
Αραχωβίτικα: Σε αυλή σπιτιού καθόνταν τα δυο άτομα που καταπλακώθηκαν από δένδρο!

Τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στα Αραχωβίτικα της Πάτρας, όταν ένα δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε δύο άτομα την ώρα που κάθονταν στην αυλή σπιτιού.

Οι περίοικοι που άκουσαν τον θόρυβο έσπευσαν να βοηθήσουν και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε στο σημείο δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της 6ης ΕΜΑΚ, όμως τα δύο άτομα είχαν ήδη απεγκλωβιστεί χάρη στην άμεση κινητοποίηση των κατοίκων.

