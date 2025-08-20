Αραχωβίτικα: Δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε δύο άτομα

Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στα Αραχωβίτικα, όταν δέντρο έπεσε στην οδό Ελευθερίας και καταπλάκωσε δύο άτομα.
Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική, ωστόσο οι δύο τραυματίες απεγκλωβίστηκαν πριν φτάσουν οι δυνάμεις διάσωσης, με τη βοήθεια πολιτών που έσπευσαν να βοηθήσουν.
Και οι δύο έχουν τραυματιστεί και μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα. Οι συνθήκες της πτώσης διερευνώνται.
