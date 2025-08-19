Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο

Περισσότεροι από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Χεράτ του δυτικού Αφγανιστάν, ανακοίνωσαν την Τρίτη οι τοπικές Αρχές.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και 17 παιδιά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, όταν λεωφορείο που μετέφερε στην Καμπούλ μετανάστες που επρόκειτο να απελαθούν συγκρούστηκε με ένα φορτηγό και ένα μηχανάκι και τυλίχθηκε στις φλόγες, είπε ο εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης.