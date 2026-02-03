Αλεξοπούλου: Ζητώ συγγνώμη για το «τζάμπα πέθανε», ήταν προβληματικός ο τρόπος που το εξέφρασα

Εξηγήσεις για τη φράση της «το τζάμπα πέθανε» έδωσε σήμερα η βουλευτής της ΝΔ, Χριστίνα Αλεξοπούλου, μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε.

Η βουλευτής της ΝΔ, Χριστίνα Αλεξοπούλου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 σημείωσε πως: «Αν προκάλεσα το κοινό αίσθημα ζητάω συγγνώμη, σε καμία περίπτωση δεν αναφερόμουν στους εκπαιδευτικούς αλλά στη ρητορική της αντιπολίτευσης».

Παραδέχθηκε ότι «ήταν προβληματικός ο τρόπος που το εξέφρασα αλλά αλίμονο αν είμαι πολιτικό τέρας που δεν καταλαβαίνω τους πολίτες και την οικογένειά μου. Στην πραγματικότητα αναφερόμουν για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα θέματα η αντιπολίτευση, τη λογική του του “λεφτά υπάρχουν”. Σε αυτή αναφέρθηκα, δεν θα μπορούσα να αναφερθώ στους συμπολίτες μου που γνωρίζω πόσο δύσκολα τα βγάζουν πέρα, και η αδερφή μου γιατρός σε νησί είναι».

«Δεν είμαι ένας κυνικός άνθρωπος, είναι προφανές ότι απευθυνόμουν στη ρητορική της αντιπολίτευσης του να δώσουμε και άλλα ασχέτως αν υποθηκεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Για να έχει κάτι τόση αντίδραση, προφανώς θα μπορούσα να το πω διαφορετικά» κατέληξε η πρώην υπουργός.