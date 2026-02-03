Αντώνης Χαροκόπος: Τι απέγιναν οι «έξυπνες» υποδομές της Πάτρας;

Το ζήτημα της λειτουργίας και της ουσιαστικής αξιοποίησης των λεγόμενων «έξυπνων» υποδομών της πόλης φέρνει προς συζήτηση στη συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων, ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι», Αντώνης Χαροκόπος.

Ο κ. Χαροκόπος θέτει ερωτήματα για την τύχη έργων που χρηματοδοτήθηκαν με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και παρουσιάστηκαν ως παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού, όπως οι «έξυπνες» στάσεις λεωφορείων, τα «έξυπνα» παγκάκια και οι ψηφιακές πληροφοριακές ταμπέλες. Όπως επισημαίνει, σήμερα σημαντικό μέρος αυτών των υποδομών δεν λειτουργεί ή παραμένει ανενεργό, χωρίς σαφή ενημέρωση των πολιτών για το κόστος, τις ευθύνες και τον σχεδιασμό αποκατάστασης ή αξιοποίησής τους.

Η ερώτηση Χαροκόπου έχει ως εξής:

«Ο Δήμος Πατρέων τα προηγούμενα χρόνια χρηματοδοτήθηκε, μέσω ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, για την εγκατάσταση «έξυπνων» στάσεων λεωφορείων, «έξυπνων» παγκακιών και ψηφιακών πληροφοριακών ταμπελών. Τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν και παρουσιάστηκαν ως παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της καθημερινότητας στην πόλη.

Ωστόσο, σήμερα διαπιστώνεται ότι σημαντικό μέρος των συγκεκριμένων υποδομών είτε δεν λειτουργεί, είτε έχει ουσιαστικά εγκαταλειφθεί, χωρίς σαφή ενημέρωση προς τους πολίτες για τα αίτια, τις ευθύνες και τον προγραμματισμό αποκατάστασής τους.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης λογοδοσίας, ζητούνται συγκεκριμένες απαντήσεις, με στοιχεία, χρονοδιαγράμματα και σαφή ανάληψη ευθύνης, στα ακόλουθα ερωτήματα:

Ερώτηση 1

Ποιο είναι το συνολικό κόστος των έργων που αφορούν τις «έξυπνες» στάσεις λεωφορείων, τα «έξυπνα» παγκάκια και τις ψηφιακές πληροφοριακές ταμπέλες και από ποια ευρωπαϊκά ή εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα καλύφθηκαν;

Ερώτηση 2

Ποιος φορέας και ποια συγκεκριμένα όργανα της δημοτικής διοίκησης έχουν την πολιτική και διοικητική ευθύνη για τη λειτουργία και τη συντήρηση των παραπάνω υποδομών;

Ερώτηση 3

Υπήρξαν συμβάσεις συντήρησης ή τεχνικής υποστήριξης για τις εν λόγω εγκαταστάσεις και, εάν ναι, ποιοι ήταν οι όροι τους και για ποιους λόγους δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα;

Ερώτηση 4

Πώς εξηγεί η δημοτική αρχή το γεγονός ότι υποδομές που χρηματοδοτήθηκαν και εγκαταστάθηκαν με δημόσιους πόρους παραμένουν σήμερα εκτός λειτουργίας ή αναξιοποίητες και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την άμεση αποκατάσταση ή αξιοποίησή τους;»