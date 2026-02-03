ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: "Στον κόσμο τους οι τσαμπατζήδες της ΝΔ"

Η Νομαρχιακή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή της για τις δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει:

"Το δημοσιογραφικό ερώτημα από τον κ. Χατζή προς την κ. Αλεξοπούλου, βουλεύτρια της ΝΔ στην Αχαΐα είναι σαφές: Και δύο νοίκια να καταβάλλονται σε έναν εκπαιδευτικό από το κράτος, αν πληρώνει 400 ευρώ το μήνα για νοίκι, ενώ αμείβεται με 800 ευρώ το μήνα, πώς θα «βγει»

αυτός ο άνθρωπος;



Κι απάντησε η κ. Αλεξοπούλου: «Το τσάμπα πέθανε». Κυνισμός και αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας. Έτσι εννοεί η ΝΔ τη στήριξη του λαού και ειδικά των πιο αδύναμων.

Όσο για το «το τσάμπα πέθανε», δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι τσαμπατζήδες της ΝΔ που μας κυβερνούν χρωστούν στις τράπεζες πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ,

πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ !



Ο συνήθως λαλίστατος πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας κ. Κατσιγιάννης θα τολμήσει να βγάλει μία δήλωση καταδίκης των απαράδεκτων δηλώσεων της κ. Αλεξοπούλου; Ο λαός της Αχαΐας περιμένει."