Τι είναι το μπλε φεγγάρι και πότε θα δούμε το επόμενο;

Υπάρχουν δύο τύποι μπλε φεγγαριών, αλλά κανένας τους δεν έχει σχέση με το χρώμα. Αντίθετα, το μπλε φεγγάρι έχει να κάνει με τον τρόπο που μετράμε τον χρόνο και τους σεληνιακούς κύκλους.



Ο παραδοσιακός ορισμός του μπλε φεγγαριού είναι το λεγόμενο «εποχικό» μπλε φεγγάρι και αναφέρεται στην τρίτη πανσέληνο μιας εποχής που έχει συνολικά τέσσερις πανσελήνους. Ο δεύτερος ορισμός, που προέκυψε αργότερα από παρερμηνεία του αρχικού, είναι το «μηνιαίο» μπλε φεγγάρι και αναφέρεται στη δεύτερη πανσέληνο μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα. Σήμερα, ο μηνιαίος ορισμός θεωρείται αποδεκτός ως εναλλακτικός. Και η πανσέληνος που θα δούμε στις 31 Μαΐου 2026 θα είναι ένα τέτοιο, μηνιαίο μπλε φεγγάρι. Όσον αφορά το επόμενο εποχικό μπλε φεγγάρι, αναμένεται στις 21 Αυγούστου 2032.

Εξηγώντας το μπλε φεγγάρι



Η Σελήνη ολοκληρώνει τον κύκλο των φάσεών της σε περίπου 29,5 ημέρες. Έτσι, μέσα σε ένα έτος συνήθως παρατηρούμε 12 πανσελήνους, καθεμία από τις οποίες σε πολλές κουλτούρες έχει το δικό της όνομα. Ωστόσο, 12 σεληνιακοί κύκλοι αντιστοιχούν σε περίπου 354 ημέρες, λιγότερες από τις 365 του ημερολογιακού έτους. Αυτό σημαίνει ότι περίπου κάθε δυόμισι χρόνια εμφανίζεται μια 13η πανσέληνος μέσα στο ίδιο έτος, η οποία δεν ακολουθεί το καθιερωμένο σύστημα ονοματοδοσίας και αναφέρεται ως μπλε φεγγάρι.