Η τραγωδία στο «Βιολάντα» χτύπησε καμπανάκι- Μαρμούτας: «Ποια προβλήματα έχουμε εντοπίσει στη ΒΙΠΕ Πάτρας»

Σοβαρά ερωτήματα για το επίπεδο ασφάλειας και την τήρηση των κανόνων λειτουργίας στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Πάτρας εγείρει η τραγωδία στη βιομηχανία «Βιολάντα», όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους.

Το δυστύχημα λειτουργεί πλέον ως ηχηρό καμπανάκι τόσο για τη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών όσο και για το Βιοτεχνικό Πάρκο, επαναφέροντας στο προσκήνιο ελλείψεις στους ελέγχους και μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει, μιλώντας στο thebest.gr ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, Δημήτρης Μαρμούτας, και στα σοβαρά προβλήματα υποδομών που έχουν εντοπιστεί το τελευταίο διάστημα στη Βιομηχανική Περιοχή, τα οποία -όπως επισημαίνει- εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τους εργαζόμενους: «Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έχουμε εντοπίσει κάποια σημαντικά προβλήματα στην ΒΙΠΕ. Με τις πυρκαγιές το καλοκαίρι, είδαμε ότι δεν υπήρχε οδός διαφυγής. Το Υπουργείο και οι βιομήχανοι δεν άφηναν τους εργαζομένους να φύγουν για να μη χαθεί η παραγωγή. Ο δρόμος που οδηγεί από ΝΕΟ Πατρών – Πύργου προς την Βιομηχανική, είναι ένας δρόμος καρμανιόλα για τους εργαζόμενους, γιατί απ’ εκεί κινούνται φορτηγά και πολλές φορές στο οδόστρωμα υπάρχουν λάδια ή άλλα υλικά απ’ αυτά που μεταφέρουν οι νταλίκες, οπότε παρατηρείται μια ολισθηρότητα στον δρόμο και πολλές φορές έχουν συμβεί ατυχήματα. Επίσης, στο γεφυράκι της ΒΙΠΕ έχουν τοποθετηθεί κάποια μηχανήματα, που μετρούν τις δονήσεις και τη στατικότητά του, από το φθινόπωρο μέχρι το Μάιο. Στο σημείο, επίσης έχουν μπει φανάρια και η κίνηση στη γέφυρα γίνεται εναλλάξ από κάθε ρεύμα, διότι φοβούνται ότι δεν θα αντέξει το βάρος, εάν περάσουν δύο φορτηγά».

Εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί επισημαίνοντας πως καμία μονάδα δεν μπορεί να θεωρείται «ασφαλής»: «Σε όλες τις μονάδες, υπάρχει επικινδυνότητα και το είδαμε στη ΒΙΟΛΑΝΤΑ, ένα εργοστάσιο που φτιάχνει μπισκότα. Ποιος θα το πίστευε, ότι και στα μπισκότα θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο; Χρησιμοποιούνται αέρια, πετρέλαιο και σε λίγο καιρό θα έχουμε και το φυσικό αέριο, οπότε εάν οι εγκαταστάσεις δεν είναι όπως πρέπει και να ελέγχονται, θα έχουμε να αντιμετωπίζουμε προβλήματα».

Όπως αναφέρει, το Εργατικό Κέντρο και τα συνδικάτα έχουν ήδη ζητήσει την εντατικοποίηση των ελέγχων, με τη συμμετοχή τόσο της Επιθεώρησης Εργασίας όσο και των σωματείων, σε όλες τις επιχειρήσεις της ΒΙΠΕ και του ΒΙΟΠΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας: «Το Εργατικό Κέντρο και τα συνδικάτα, έχουμε ζητήσει μέσω της Επιθεώρησης Εργασίας, να γίνουν έλεγχοι με μικτά κλιμάκια από την Επιθεώρηση και τα σωματεία, σε όλους τους χώρους δουλειάς, τόσο στη ΒΙΠΕ όσο και στο ΒΙΟΠΑ, για να δούμε εάν τηρούνται τα μέτρα που υπάρχουν από την κείμενη νομοθεσία, με όλες τις ενστάσεις που έχουμε γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια, από το 2009 και μετά αλλά και νωρίτερα, οι νόμοι που ψηφίζονται απ’ όλες τις κυβερνήσεις, είναι εναντίον των εργαζομένων και των εργατών, δίνοντας άπλετο χώρο στις επιχειρήσεις να κόβουν δαπάνες που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Εμείς λέμε το εξής, η έλλειψη μέτρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία δεν είναι απλά ένα ζήτημα το οποίο είναι τεχνικό ή κάποια αμέλεια, εκφράζεται μέσα από τον ίδιο τον χαρακτήρα της παραγωγής, που οι κυβερνήσεις προτάσσουν και για εμάς εκφράζεται με το σύνθημα “ή τα κέρδη τους ή ζωές μας”».