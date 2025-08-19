Εγνατία Οδός: Βαρύ κατηγορητήριο για τον οδηγό του φορτηγού στο τροχαίο δυστύχημα

Βαριές κατηγορίες, ακόμα και για ανθρωποκτονία από αμέλεια, απαγγέλθηκαν στον οδηγό του φορτηγού από τη Βουλγαρία, που εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα κοντά στα διόδια του Ιάσμου της Εγνατίας Οδού.

Εις βάρος του οδηγού ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη από αμέλεια, ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση. Ο οδηγός χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Κομοτηνής. Την Τετάρτη αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Ταυτόχρονα αύριο αναμένεται να γίνει και η νεκροψία-νεκροτομή στις σορούς των τριών που απανθρακώθηκαν.

Επέστρεφαν από γάμο

Ο Βίκτωρ, η Μαριάνκα, ένα φιλικό τους ζευγάρι, η κόρη τους, ο γαμπρός τους και τα δύο τους εγγονάκια είχαν πάει σε γάμο στον Έβρο και επέστρεφαν, όταν το φορτηγό έπεσε επάνω τους. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο οδηγός ήταν ο 59χρονος Βίκτωρ, συνοδηγός ο 61χρονος φίλος του, πίσω του η 57χρονη Μαριάνκα, σύζυγος του Βίκτωρ και η 49χρονη που βγήκε ζωντανή. Όταν το φορτηγό έπεσε πάνω στο ΙΧ, στη συνέχεια τράκαραν με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η έγκυος κόρη του 59χρονου με τον σύζυγο και τα δύο παιδιά τους.