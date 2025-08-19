Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Στάθης Μαραβέλας- Ο άνθρωπος πίσω από την ιστορική ταβέρνα στο Γηροκομειό

Έφυγε από τη ζωή ο Στάθης Μαραβέλας, ο άνθρωπος πίσω από την ιστορική ταβέρνα «Μαραβέλας» στο Γηροκομειό Πατρών. Ήταν 91 ετών.

Μαζί με τη σύζυγό του Βασιλική, που «έφυγε» το 2018, εργάστηκαν αδιάκοπα για να δημιουργήσουν έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χώρους εστίασης της πόλης, που εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για δεκαετίες.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη, στις 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιώτισσας.

Ο ίδιος είχε καταγράψει την πορεία της ταβέρνας και τις μνήμες μιας άλλης εποχής στο βιβλίο της Γιώτας Κοντογεωργοπούλου «Ιστορίες Εστίασης στην Πάτρα του 20ου αιώνα» (εκδ. «Το Δόντι»), δίνοντας μαρτυρίες για την ιστορία ενός μαγαζιού που σημάδεψε τη γαστρονομική ταυτότητα της Πάτρας: «Το μαγαζί το άνοιξε ο πατέρας μου ο Γιώργος Μαραβέλας. Ήτανε εργολάβος, ήρθε να αναστηλώσει το μοναστήρι και αφού ολοκλήρωσε τη δουλειά του, του δώσανε αυτό το μαγαζί να το δουλέψει. Του το νοικιάσανε δηλαδή γιατί είναι της Μονής, όπως και όλα εδώ γύρω. Εδώ τότε ήτανε η εξοχή της Πάτρας. Έρχονταν με κάρα, όσοι είχαν τη δυνατότητα, όπως ο Γαλανάκης που είχε τα σίδερα στην Αγίου Ανδρέου και είχε σούστα με δύο άλογα, άλλοι με μουλάρια και πολλοί, οι περισσότεροι, με τα πόδια. Εγώ πρωτοήρθα τριών μηνών και δεν έφυγα ποτέ από τότε, πέρασα όλη μου τη ζωή σε αυτό ο μαγαζί. Ο πατέρας μου και η μάνα μου, παρά το ότι το σπίτι μας ήτανε αλλού, μένανε σε δύο δωματιάκια στο πίσω μέρος για να το έχουνε πάντα ανοικτό, όλη μέρα. Εδώ ζήσαμε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας

Στην αρχή ήτανε καφεζυθεστιατόριο. Κυριακή πρωί έπρεπε να έχουν κεφτέδες και ελιές τσακιστές, τίποτα άλλο. Για όσους έρχονταν στο μοναστήρι…. Μετά την εκκλησία, το μαγαζί γέμιζε ολόκληρο, δεν έπεφτε φύλλο. Έτσι περάσανε τα πρώτα χρόνια, μέχρι που άρχισε η περιπέτεια.

Όταν έγινε ο βομβαρδισμός ήρθανε από την Πάτρα και στήσανε αντίσκηνα εδώ γύρω. Θυμάμαι ήμουνα μικρός, τέσσερα, πέντε χρονών, που ήρθανε οι Ιταλοί και μας βγάλανε έξω από το μαγαζί. Ο πατέρας μου και η μάνα μου φτιάξανε μια καλύβα παραδίπλα και μένανε. Εμείς τα παιδιά με τη μάνα του πατέρα μου, πηγαίναμε στου Διάκου πιο πάνω. Μένανε εδώ οι Ιταλοί, μαγειρεύανε, χρησιμοποιούσαν τους χώρους του εστιατορίου και ταΐζανε και το στρατό τους… Μετά τους Ιταλούς μπήκανε οι Γερμανοί. Πάλι έξω εμείς …Όλοι περάσανε από εδώ. Και οι αντάρτες. Εδώ παραπέρα ήτανε το εκτελεστήριο. Οι δικοί μας, οι Έλληνες, φέρνανε τους κομμουνιστές και τους εκτελούσαν. Τους φέρνανε με το φορτηγό, τους κατεβάζανε, γιατί δεν πήγαινε πιο πέρα, τους βάζανε στα τραπέζια, τους δίνανε και ποτά, τους εξομολογούσανε και μετά τους παίρνανε και τους πηγαίνανε και τους σκοτώνανε. Θυμάμαι που μερικοί φωνάζανε “άδικα… άδικα”. Αλλά ποιός τους άκουγε…

Ένα περιστατικό που έμεινε στην ιστορία, είναι που οι Ιταλοί κάλεσαν τον πατέρα μου μαζί με τον ηγούμενο της Μονής να τους δώσει ο μάγειρας μεζέ. Αφού το φάγανε του λέει του δικού μας ο Ιταλός «Τζόρτζιο, μπόνο, μπόνο;» Του κάνει ο πατέρας μου «ναι, μπόνο».