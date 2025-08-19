Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο 16χρονος δικυκλιστής μετά από τροχαίο

Πάτρα: Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο 16χ...

Ο νεαρός τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στη Λεπενού Αγρινίου.

16χρονος δικυκλιστής τραυματίστηκε έπειτα από πτώση με μηχανάκι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου με τραύματα στο κεφάλι.

Ο νεαρός δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Πάτρας.

πηγη agriniopress

 

Ειδήσεις Τώρα

ΔΕΥΑΠ: Ακατάλληλο για πόση το νερό σε Βούντενη και Άνω Συχαινά

Βοήθεια στους πυρόπληκτους της Πάτρας από την Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας

Δυτική Αχαΐα: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση με την ευλογιά- Πόσα ζώα έχουν θανατωθεί- Σε τι συνιστάται προσοχή

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα Αγρίνιο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας

Ειδήσεις