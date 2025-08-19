Πάτρα: Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο 16χρονος δικυκλιστής μετά από τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στη Λεπενού Αγρινίου.

16χρονος δικυκλιστής τραυματίστηκε έπειτα από πτώση με μηχανάκι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου με τραύματα στο κεφάλι.

Ο νεαρός δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Πάτρας.

πηγη agriniopress