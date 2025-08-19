Δυτική Αχαΐα: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση με την ευλογιά- Πόσα ζώα έχουν θανατωθεί- Σε τι συνιστάται προσοχή

Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση που επικρατεί στη Δυτική Αχαΐα, λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε κτηνοτροφικές μονάδες.

Το επίκεντρο της έξαρσης εντοπίζεται στην κοινότητα της Λακκόπετρας, όπου τα στοιχεία προκαλούν έντονη ανησυχία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά 1.300 ζώα θετικά στον ιό, σε 13 κτηνοτροφικές μονάδες της συγκεκριμένης περιοχής. Τα ζώα που βρίσκονται θετικά στην ευλογιά, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, πρόκειται να θανατωθούν. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ληφθεί δείγματα και από ακόμη 10 κτηνοτροφικές μονάδες της ίδιας περιοχής, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν πως και αυτές είναι πιθανό να έχουν ζώα μολυσμένα με τον ιό. Ήδη, 550 ζώα έχουν θανατωθεί και έχουν σταλεί για αποτέφρωση, σε μια διαδικασία που εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς, υπό τον φόβο της περαιτέρω διάδοσης του ιού.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, μιλώντας στο thebest.gr, έκανε λόγο για μια «εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση», απευθύνοντας αυστηρή προειδοποίηση προς τους κτηνοτρόφους να τηρήσουν με απόλυτη πειθαρχία τα μέτρα βιοασφάλειας: «Απευθύνω έκκληση στους κτηνοτρόφους, να τηρούν αυστηρά τα μέτρα, να μην ξεφύγει η ασθένεια από τα όρια της συγκεκριμένης κοινότητας»

Όπως τόνισε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ίδια η ασθένεια, αλλά και η χαλαρότητα στην εφαρμογή των μέτρων. «Πρέπει οι κτηνοτρόφοι να πειθαρχήσουν στα μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου, ειδικά σε ό,τι αφορά τις μεταφορές των ζώων και τον έλεγχο της πρόσβασης στις μονάδες. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν ακολουθούνται οι οδηγίες, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την έξαρση. Οφείλουν να πραγματοποιούν αυστηρές απολυμάνσεις σε κάθε όχημα ή άτομο που εισέρχεται στον χώρο, είτε πρόκειται για εργάτη είτε για επισκέπτη», αναφέρει.

Η αρχή της έξαρσης

Επίσης, ο κ. Φίλιας, αναφέρθηκε στα περιστατικά που επιδείνωσαν την κατάσταση: «Δεν είναι δυνατόν να θάβονται νεκρά ζώα χωρίς καμία ενημέρωση, όπως συνέβη στην περίπτωση που αποτέλεσε την αρχή της έξαρσης, όταν κτηνοτρόφος έθαψε περίπου 85 ζώα που είχαν πεθάνει από ευλογιά. Τέτοιες πρακτικές είναι εγκληματικές και ο κτηνοτρόφος διώκεται ποινικά».

Οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο περιορισμού, με ελέγχους, θανατώσεις, απολυμάνσεις και καραντίνα στις ύποπτες μονάδες.

Τέλος, να σημειωθεί, ότι ο ιός της ευλογιάς, δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.