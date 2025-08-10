Αχαΐα- Συναγερμός στις αρχές: 85 νεκρά αιγοπρόβατα από ευλογιά

Σοβαρή ανησυχία προκαλούν τα σχεδόν βέβαια κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων που εντοπίστηκαν σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες στη Λακκόπετρα.

Είναι η πρώτη φορά που η Αχαΐα πλήττεται από τη νόσο. Η ευλογιά φαίνεται να εξαπλώθηκε από μονάδα σε μονάδα, με αποτέλεσμα να πεθάνουν πάνω από 85 αιγοπρόβατα. Τα δείγματα από τα νεκρά ζώα έχουν σταλεί στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Αθηνών για επιβεβαίωση.

Αν και τα κρούσματα χαρακτηρίζονται ακόμη «ύποπτα», οι αρχές θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι πρόκειται για ευλογιά. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας έχουν ήδη θέσει την περιοχή σε άτυπη κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ξεκινούν άμεσα επιτόπιοι έλεγχοι και αυξημένη επιτήρηση στις εκτροφές της γύρω περιοχής.

Συστάσεις και οδηγίες προς τους κτηνοτρόφους

Με έκταση ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έδωσε και οδηγίες στους κτηνοτρόφους:

Για την πρόληψη της μετάδοσης της νόσου, προσοχή πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία:

• Υποχρεωτική απολύμανση οχημάτων στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.

• Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, αλλά και των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις.

• Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα.

• Παραμονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε περιορισμό από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής για τουλάχιστον 21 ημέρες.

• Προμήθεια ζώων, προϊόντων και ζωοτροφών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

* Σημειώνεται ότι η ευλογιά δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος.