Αγρότες: Έκλεισε η Εθνική Οδός στα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα

Κλιμακώνουν από σήμερα τις κινήσεις τους οι αγρότες μετά τις αποφάσεις που έλαβαν κατά τη χθεσινή πανελλαδική σύσκεψη στον Λευκώνα Σερρών.

Ήδη μετά τις 12:30 το μεσημέρι οι αγρότες του αγροτοκτηνοτροφικού μπλόκου στα Μάλγαρα έκλεισαν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, το οποίο θα παραμείνει έτσι έως την Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς. Το μπλόκο έχει αποφασίσει να ανοίξει για το τριήμερο των Χριστουγέννων για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία όσων θέλουν να μετακινηθούν αυτό το διάστημα.

Μετά τις 16:00 αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών, στον κόμβο του Πλατυκάμπου της Λάρισας, ώς τις 19:00.

Στο τελωνείο των Ευζώνων συνεχίζεται ο καθημερινός αποκλεισμός από τις 18.00 έως τις 22.00, με εξαίρεση την παραμονή των Χριστουγέννων, ανήμερα και τη δεύτερη ημέρα.

Στον Λευκώνα Σερρών προβλέπεται κλείσιμο παρακαμπτηρίων οδών, ανάλογα με τη δυναμική του μπλόκου, από τις 14.00 έως τις 19.00, έως την Τρίτη.

Ανοίγουν τα διόδια το Σάββατο

Το Σαββατοκύριακο οι αγρότες θα προχωρήσουν στο άνοιγμα των διοδίων που βρίσκονται πλησίον των μπλόκων για να διευκολύνουν τις μετακινήσεις του κόσμου. Εκεί αναμένεται να ζητήσουν να σηκωθούν οι μπάρες, ώστε να επιτραπεί η ελεύθερη διέλευση οχημάτων. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για τα διόδια του Ευαγγελισμού, που είναι κοντά στη Νίκαια και των Σοφάδων που είναι κοντά στην Καρδίτσα.

Παράλληλα, οι αγρότες προχωρούν σήμερα σε συνελεύσεις στα μπλόκα τους για να ενημερώσουν για το τι συζητήθηκε και αποφασίστηκε κατά τη χθεσινή πανελλαδική σύσκεψη.

Στο μεταξύ, στον Προμαχώνα συνεχίζεται ο αποκλεισμός για τις νταλίκες που χθες ξεπέρασε τις 8 ώρες. Ανοιχτή είναι η δίοδος για ΙΧ και λεωφορεία και στο Τελωνείο των Κήπων για Τουρκία και Βουλγαρία.

Σε συμβολικούς αποκλεισμούς και άλλες δράσεις προχωρούν οι παραγωγοί στην Ημαθία, την Πέλλα, την Πιερία και την Καβάλα, προκειμένου να δείξουν ότι παραμένουν στα αγροτοκτηνοτροφικά τους μπλόκα, να γνωστοποιήσουν τα αιτήματά τους και να δηλώσουν ότι δεν έχουν στόχο να ταλαιπωρούν την κοινωνία, ιδιαίτερα ενόψει των εορτών.