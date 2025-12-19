Πάτρα, ώρα 15.30: Κυκλοφοριακό χάος- Ακίνητα τα οχήματα -ΦΩΤΟ

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία το μεσημέρι της Παρασκευής, από τα έργα κατασκευής αγωγού αποχέτευσης, στην οδό Ζαΐμη, στο τμήμα από το ύψος της Ρήγα Φεραίου έως την Αγίου Ανδρέου, με αποτέλεσμα να παραλύσει ουσιαστικά το κέντρο της Πάτρας.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει οδηγήσει σε αποκλεισμό του δρόμου, δημιουργώντας έντονη συμφόρηση στους γύρω οδικούς άξονες, καθώς η κίνηση των οχημάτων διοχετεύεται αναγκαστικά σε ήδη επιβαρυμένες διαδρομές.

Αυτή την ώρα, έχουν κόψει και την άνοδο της Αγίου Νικολάου και στέλνουν υποχρεωτικά, τα οχήματα από την οδό Υψηλάντου, η οποία και αυτή είναι κομμένη στην οδό Γούναρη.

Ουρές αυτοκινήτων, καθυστερήσεις και εκνευρισμός συνθέτουν το σκηνικό στο κέντρο της πόλης.

Ιδιαίτερη ενόχληση προκαλεί το γεγονός ότι, δεν προηγήθηκε καμία επίσημη ενημέρωση τις προηγούμενες ημέρες για την έναρξη των εργασιών, σε μια περίοδο που το κέντρο της Πάτρας ήδη δοκιμάζεται κυκλοφοριακά.