Δίκη για Τέμπη: Οργή συγγενών που πήγαν στη Λάρισα- «Οι αγρότες μας άφησαν, η αστυνομία έκλεισε τους δρόμους»

Απίστευτη ταλαιπωρία για τους συγγενείς των θυμάτων της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών που μετέβησαν σήμερα στη Λάρισα, όπου διεξάγεται η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Όπως κατήγγειλαν στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, οι αγρότες τους άφησαν να περάσουν, όμως η αστυνομία «κράτησε τους δρόμους κλειστούς».

Συγκεκριμένα, οι προσερχόμενοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες προς τους αγρότες για το γεγονός ότι άνοιξαν τους δρόμους ώστε να προσέλθουν απρόσκοπτα – ενώ δήλωσαν αλληλεγγύη στον αγώνα τους.

Συγγενείς θύματος επισήμανε σύμφωνα με το onlarissa.gr: «Χθες ταξίδεψα με τον σύζυγό μου από την Αθήνα 7 ώρες. Τους δρόμους δεν τους κλείσανε οι αγρότες, είναι δίπλα μας και εμείς τους συμπαραστεκόμαστε για να μην πεθάνει αυτή η χώρα. Να μην καταστραφούν όπως καταστράφηκαν οι δικές μας οικογένειες στο τρένο. Τους δρόμους η αστυνομία τους έκλεισε. Και μάλιστα οι κώνοι ήταν πάνω στις στροφές, έτσι ώστε να μην μπορέσουμε να πλησιάσουμε για να πούμε ότι είμαστε γονείς των Τεμπών. Δε μας άφησαν οι αστυνομικοί να πλησιάσουμε τους αγρότες. Ο Τερεζάκης έσβησε τα βίντεο. Μέσα να χωθούνε. Καλές γιορτές στον κόσμο και καλή δύναμη στους αγρότες».

Η δικηγόρος θυμάτων των Τεμπών Μαίρη Χατζηκωνσταντή, επισήμανε: «Παρότι εδώ και μία εβδομάδα είχαμε τις απόλυτες διαβεβαιώσεις ότι ο δρόμος θα είναι ανοιχτός από τα αγροτικά μπλόκα, δυστυχώς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αντί να έχει εναρμονίσει στις αποφάσεις των αγροτών, δηλαδή την ανοιχτή λωρίδα που υπήρχε, τις δικές του οδηγίες, και να μας αφήσει να περάσουμε, χρειάστηκε από αξημέρωτα να φωνάζουμε και να μαλώνουμε, οι περισσότεροι πήγαν από παρακαμπτήριους. Μίλησα με αγρότες στα Μάλγαρα και με διαβεβαίωσαν και το είδα και δια ζώσης ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος, απλά δεν φρόντισε το υπουργείο να ενημερωθεί και να βάλεις κώνους στο σημείο. Το ίδιο συνέβη στην Κατερίνη και πήρα το «100» και κανείς δεν ήταν ενήμερος. Υπήρξε μπάχαλο. Η δίκη ξεκινάει και δεν έχω δει να έχουν έρθει μέσα συγγενείς, τι πρέπει να έχουν διαπιστευτήρια για να έρθουν οι συγγενείς; Και δεν ήταν το πρόβλημα με τους αγρότες, αλλά με την αστυνομία».

Ο πατέρας θύματος των Τεμπών, Πάνος Ρούτσι, σημείωσε: «Πέρασα μέσα από τα μπλόκα, άνοιξα μόνος μου, έβγαλα τους κώνους και με τους αγρότες συναντηθήκαμε, μιλήσαμε και είναι δίπλα μας και εμείς στο πλάι τους. Ο αγώνας μας είναι κοινός, γιατί μιλάμε για δικαιοσύνη. Μαζί μέχρι τέλους. Έμαθα ότι πάμε στην ίδια μικρή αίθουσα, δεν ξέρω τι έγινε πάλι, γιατί δεν ξέρω αν θα χωρέσουμε πάλι. Από αυτή τη δίκη περιμένω να μπουν όλοι φυλακή. Επειδή τους είδα στο καφέ πριν λίγο, δεν είναι άνθρωποι, είναι απάνθρωποι, να γελάνε, να χαμογελάνε και να είναι όλοι μαζί, κατηγορούμενοι και δικηγόροι. Δεν μας είπαν κάτι, αν μας είχανε πλησιάσει δεν ξέρω τι θα είχε γίνει…».

Ο πατέρας θύματος Πάυλος Ασλανίδης, τόνισε: «Ευχαριστούμε τους αγρότες που άνοιξαν τους δρόμους για να περάσουμε. Και αφού περάσαμε τους δρόμους, σήμερα να κλείσουμε μέσα τον Τερεζάκη και όλη την υπόλοιπη συμμορία που συγκάλυψε τα Τέμπη».

Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας προσήλθε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ως δικηγόρος της οικογένειας Ρούτσι, όπου διεξάγεται η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Η κα Κωνσταντοπούλου προσερχόμενη εξαπέλυσε πυρά πως γίνεται προσπάθεια να αποβληθούν οι συγγενείς από τη σημερινή δίκη, ενώ έκανε λόγο για «αισχρή συκοφαντία ότι οι γονείς καθυστερούν τη διαδικασία».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, τόνισε: «Η κυβέρνηση δρα κατασταλτικά και αντιδημοκρατικά, οπότε δεν θα μου φαινόταν περίεργο αυτό που έκανε στη διαδρομή από Θεσσαλονίκη για τη Λάρισα. Δεν ενημέρωσαν την αστυνομία, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν και οι δικηγόροι σήμερα, να περάσουμε δύσκολα μέχρι να έρθουμε. Είναι απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο γιατί οι αγρότες αφήνουν τα μπλόκα ανοιχτά, αλλά η αστυνομία δημιουργεί προβλήματα ώστε να έρθουν εδώ οι άνθρωποι και να δικαστούν. Ό,τι και να κάνουν, όσο και να θέλουν να καθυστερήσουν, η δικαιοσύνη θα φανεί και θα μπουν στην φυλακή όλοι υπαίτιοι του εγκλήματος των Τεμπών. Αυτή η ιστορία είναι πολύ πιο βρόμικη από ότι φαντάζεται ο ελληνικός λαός.