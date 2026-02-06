Νόμος Κατσέλη: «Ψαλίδι» στις μηνιαίες δόσεις των δανείων μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου

Μικρότερες μηνιαίες καταβολές σε δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη για δάνεια κύριας κατοικίας φέρνει για τους δανειολήπτες η κρίση της Ολομέλειας του Άρειου Πάγου.

Στην ιστορική διάσκεψη που δικαίωσε τους δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη κατά πλειοψηφία 35-12, επικράτησε η ερμηνεία ότι ο τόκος για την αποπληρωμή του δανείου δεν υπολογίζεται πάνω στο ανεξόφλητο κεφάλαιο της ρύθμισης, αλλά υπολογίζεται κάθε μήνα πάνω στο ποσό της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από το δικαστήριο.

Η παραπάνω «λεπτομέρεια», ωστόσο, οδηγεί σε μεγάλες αποκλίσεις στα τελικά ποσά που πρέπει να πληρώσει ο δανειολήπτης. Αν ο τόκος μπει πάνω στο υπόλοιπο του κεφαλαίου, ο πρώτος μήνας ξεκινά με υψηλή επιβάρυνση από τόκους και η δόση μεγαλώνει αισθητά. Αν, αντίθετα, ο τόκος μπει πάνω στη μηνιαία δόση, η επιτοκιακή επιβάρυνση υπολογίζεται σε πολύ μικρότερη βάση, άρα το πρόσθετο ποσό από τόκους γίνεται οριακό.

Παράδειγμα 1

(πριν την απόφαση του Αρείου Πάγου):

Υπόλοιπο άληκτου κεφαλαίου: 72.000ευρώ/20 έτη/240 μήνες

Επιτόκιο: 3,5%

Δόση επί άληκτου κεφαλαίου: 510 ευρώ (210 ευρώ τόκος/μήνα)

(μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου):

Δόση με τόκο στη μηνιαία δόση: 300,88 ευρώ (0,88 ευρώ τόκος/μήνα)

Δηλαδή 209,12 ευρώ λιγότερα τον μήνα

Παράδειγμα 2

(πριν την απόφαση του Αρείου Πάγου):

Υπόλοιπο άληκτου κεφαλαίου: 144.000 ευρώ/20 έτη/240 μήνες

Επιτόκιο: 3,5%

Δόση επί άληκτου κεφαλαίου: 1.020 ευρώ (420 ευρώ τόκος/μήνα)

(μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου):

Δόση με τόκο στη μηνιαία δόση: 601,75 ευρώ (1,75 ευρώ τόκος/μήνα)

Δηλαδή 418,25 ευρώ λιγότερα τον μήνα

Παράδειγμα 3

(πριν την απόφαση του Αρείου Πάγου):

Υπόλοιπο άληκτου κεφαλαίου: 60.000 ευρώ/20 έτη/240 μήνες

Επιτόκιο: 3,5%

Δόση επί άληκτου κεφαλαίου: 350 ευρώ

(μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου):

Δόση με τόκο στη μηνιαία δόση: 250,73 ευρώ

Δηλαδή 99,27 ευρώ λιγότερα τον μήνα

Παράδειγμα 4

(πριν την απόφαση του Αρείου Πάγου):

Υπόλοιπο άληκτου κεφαλαίου: 100.000 ευρώ/20 έτη/ 240 μήνες

Επιτόκιο: 5%

Δόση επί άληκτου κεφαλαίου: 833,33 ευρώ

(μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου):

Δόση με τόκο στη μηνιαία δόση: 417,53 ευρώ

Δηλαδή 415,80 ευρώ λιγότερα τον μήνα

πηγη newsit