Υπόθεση Παναγόπουλου: Δεσμεύτηκε η περιουσία και γνωστού παρουσιαστή της ΕΡΤ

Δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία γνωστού δημοσιογράφου που παρουσιάζει εκπομπή στην ΕΡΤ, στο πλαίσιο έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για υπόθεση που συνδέεται με χρηματοδοτήσεις της ΓΣΕΕ.

Ο δημοσιογράφος φέρεται να είχε έμμισθη σχέση με τη ΓΣΕΕ, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της διερεύνησης πιθανής εμπλοκής του. Οι Αρχές προχώρησαν στη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών ως μέτρο διασφάλισης, χωρίς αυτό να προδικάζει ποινικές ευθύνες.

Το εύρος της έρευνας

Η έρευνα της ανεξάρτητης Αρχής αφορά συνολικά φερόμενη εμπλοκή ακόμη πέντε φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών, για τις οποίες έχει επίσης διαταχθεί δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών καταθέσεων και ακινήτων. Στόχος είναι η χαρτογράφηση των οικονομικών ροών που σχετίζονται με προγράμματα κατάρτισης.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εξετάζουν συναλλαγές και συμβατικές σχέσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παράτυπη διαχείριση κονδυλίων.

