Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πάτρας: «Οι εκπαιδευτικοί δεν ζητούν «τζάμπα»

Την αγανάκτησή τους εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πάτρας για τις δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου και «το τσάμπα πέθανε».

"Αντί για απαξιωτικές δηλώσεις, η κυβέρνηση και οι εκπρόσωποί της οφείλουν να σκύψουν στα πραγματικά προβλήματα των εκπαιδευτικών" αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

"Εκφράζουμε την έντονη αγανάκτησή μας,για τη δήλωση της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας κ. Αλεξοπούλου περί «το τσάμπα πέθανε», μια δήλωση προκλητική και αποκομμένη από την πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες εργαζόμενοι στην εκπαίδευση.



Είναι τουλάχιστον προσβλητικό η βουλευτής, η οποία απολαμβάνει σειρά προνομιακών μεταχειρίσεων,όπως δωρεάν αυτοκίνητο, γραφείο,

κατοικία, προσωπικό, κινητό τηλέφωνο, αεροπορικά εισιτήρια και καύσιμα, να κάνει τέτοιου είδους τοποθετήσεις για ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά κάτω από αντίξοες συνθήκες και κρατούν όρθια τα Δημόσια Σχολεία της χώρας και που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους σε περιόδους μεγάλων κρίσεων(μνημονιακή περίοδος-υγειονομική κρίση).



Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να επιβιώσουν με ετήσιες αποδοχές,που κυμαίνονται κατά μέσο όρο στις 10.000-12.000 ευρώ,δηλαδή όσο περίπου δύο βουλευτικά μηνιάτικα και να διαθέτουν σχεδόν τα μισά από αυτά μόνο για τη στέγασή τους. Σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα στις νησιωτικές, απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές, το κόστος ενοικίου, η

έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών, τα αυξημένα έξοδα διαβίωσης και το υψηλό κόστος μετακίνησης από και προς τον τόπο εργασίας καθιστούν

την παραμονή τους εξαιρετικά δύσκολη έως και αδύνατη με αποτέλεσμα πολλοί να οδηγούνται σε παραίτηση.



Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι.Οι εκπαιδευτικοί δεν ζητούν «τζάμπα». Δεν ζητούν προνόμια, ούτε παροχές πολυτελείας, όπως τα τόσα «τζάμπα»

που απολαμβάνει η κ. Αλεξοπούλου λόγω της θέσης της. Ζητούν το αυτονόητο.Αξιοπρεπείς μισθούς που να ανταποκρίνονται στο κόστος

ζωής, ουσιαστικές αυξήσεις που να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες τους,την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού που αφαιρέθηκαν από

τους εργαζόμενους,την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης,τη χορήγηση του «κλεμμένου» μισθολογικού κλιμακίου,την πλήρη

αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα κλπ.



Αντί για απαξιωτικές δηλώσεις, η κυβέρνηση και οι εκπρόσωποί της οφείλουν να σκύψουν στα πραγματικά προβλήματα των εκπαιδευτικών:

 Στους χαμηλούς μισθούς που είναι στις τελευταίες θέσεις από τις

χώρες της Ε.Ε.

 Στο δυσβάσταχτο κόστος ζωής.

 Στο αυξημένο κόστος μεταφοράς και μετακίνησης.

 Στην έλλειψη στεγαστικής πολιτικής.

 Στις συνθήκες εργασιακής ανασφάλειας και γραφειοκρατίας.

 Στην εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών και μονίμων

εκπαιδευτικών.

 Στην ασφυκτική υποχρηματοδότηση των σχολικών μονάδων.

 Στις απαρχαιωμένες σε μεγάλο βαθμό σχολικές υποδομές.

 Στον ουσιαστικό και ενδελεχή προσεισμικό έλεγχο για την ασφάλεια

των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

 Στην κάλυψη των λειτουργικών κενών,που δυστυχώς αρχές

Φεβρουαρίου στην Αχαΐα υπάρχουν ακόμα(Αγγλικά,Φυσική Αγωγή

,Γαλλικά) και κυρίως στην ευαίσθητη ζώνη της αντισταθμιστικής

υποστήριξης(60 και πλέον λειτουργικά κενά σε Παράλληλη

Στήριξη,Τμήματα Ένταξης,ΖΕΠ).

 Στην ουσιαστική στήριξη της Προσχολικής Αγωγής σε όλα τα

επίπεδα(μόνο στο Δήμο Πατρέων 27 Νηπιαγωγεία στεγάζονται σε

ισόγεια πολυκατοικιών,πρώην καταστημάτων).

 Στην ανέγερση σύγχρονων σχολικών μονάδων στην

Αχαΐα(ενδεικτικά αναφέρουμε το Δημοτικό Σχολείο Αγίου

Βασιλείου,Δημοτικό Σχολείο Καμινίων,12Ο Δημοτικό Σχολείο

Πατρών,Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κάτω. Αχαΐας,3ο Νηπιαγωγείο

Κάτω Αχαΐας).Υπογραμμίζουμε με εμφατικό τρόπο,ότι πάνω από

100-110 αίθουσες διδασκαλίας στεγάζονται σε προκάτ.

Η αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών δεν είναι «τζάμπα». Είναι αποτέλεσμα

μόχθου,υψηλών επιστημονικών προσόντων,προσφοράς και κοινωνικής

ευθύνης.

Απαιτούμε σεβασμό, ουσιαστικές λύσεις και πολιτικές,που να στηρίζουν

έμπρακτα το Δημόσιο Σχολείο και τους λειτουργούς του"