Ν. Νικολόπουλος: Kαταγγέλλει τη Δημοτική Αρχή για "μαύρη" εργασία

Σε ανακοίνωσή του ο Νίκος Νικολόπουλος αναφέρει:

Από το Κλειστό Γυμναστήριο της Αγίας Αλεξιώτισσας, ένα χώρο υποτίθεται αφιερωμένο στην υγεία και την ευεξία των πατρινών, ξεσπά σκάνδαλο που δείχνει το πραγματικό πρόσωπο της Δημοτικής Αρχής.

Ο έλεγχος του ΕΦΚΑ δεν άφησε περιθώρια συζήτησης. Διαπίστωσε μαύρη, ανασφάλιστη εργασία. Αυτό δεν είναι απλή διοικητική παράλειψη. Είναι μείζον πολιτικό και ηθικό σκάνδαλο.

Αυτή η Δημοτική Αρχή, που πολιτεύεται υπό το σύνθημα της εργατικής υπεράσπισης και κρύβεται πίσω από ιδεολογικές κορώνες, αποδεικνύεται στην πράξη ένα κέντρο ακραίας αντεργατικής πρακτικής. Εφαρμόζει εντός δημοτικών δομών αυτό που καταδικάζει ρητορικά. Αυτό λέγεται λαϊκή υποκρισία και η Πάτρα το έχει βαρεθεί.

Δεν υπάρχει περίπτωση να το σκουπίσουμε αυτό κάτω από το χαλί. Η ευθύνη είναι προσωπική και απαιτούμε πράξεις, τώρα.

1. Το πρόστιμο των 10.500 ευρώ πρέπει να πληρωθεί προσωπικά από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Οι εργαζόμενοι και οι φορολογούμενοι δημότες δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ για τις παρανομίες και την ανευθυνότητα των εκλεγμένων άρχοντων μας. Όποιος είχε την πολιτική και διοικητική ευθύνη, πρέπει να αναλάβει και την οικονομική.

2. Απαιτούμε την άμεση αποπομπή του εν λόγω Αντιδημάρχου. Έχει χάσει κάθε δικαίωμα να κατέχει τη θέση του. Η παραμονή του θα σημαίνει συγκατάθεση της Δημοτικής Αρχής σε πρακτές που καταστρέφουν τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Και ανοίγουμε ένα μεγάλο ερώτημα, που ο Δήμαρχος Πατρέων οφείλει να απαντήσει δημόσια, καθαρά και με στοιχεία, χωρίς υπεκφυγές και γενικολογίες:

Πόσοι άλλοι ανασφάλιστοι εργαζόμενοι "εργάζονται" σήμερα υπό την αιγίδα του Δήμου μας;

Ποιος ήξερε;

Ποιος κάλυπτε;

Η Δημοτική Παράταξη Νέα Πάτρα δεν θα σταματήσει να φωτίζει τις σκιές και να καταγγέλλει κάθε πρακτική που προσβάλλει τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και την αξιοπρέπεια της πόλης μας και των πολιτών της.

Η Πάτρα αξίζει κάτι καλύτερο από υποκριτές.