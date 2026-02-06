Νίκος Αλιάγας: Πληροφορίες ότι θα του προταθεί η έδρα διασποράς

Το όνομα του Νίκου Αλιάγα συγκαταλέγεται μεταξύ των προσώπων που φέρονται να έχουν συζητηθεί από τη Νέα Δημοκρατία ως πιθανή υποψηφιότητα για βουλευτής διασποράς, Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η κυβέρνηση προτίθεται να καταθέσει νομοθετική ρύθμιση για τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας εξωτερικού, ώστε οι Έλληνες της διασποράς να εκλέγουν τους δικούς τους εκπροσώπους στη Βουλή.

Ο Νίκος Αλιάγας, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες που ζουν στη Γαλλία, με μακρά πορεία ως παρουσιαστής, δημοσιογράφος και φωτογράφος, διατηρεί σταθερούς δεσμούς τόσο με την Ελλάδα όσο και με τον τόπο καταγωγής του, το Μεσολόγγι. Για τον λόγο αυτό θεωρείται από ορισμένους ως ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να στελεχώσει τα ψηφοδέλτια του εξωτερικού.

Ωστόσο, κύκλοι του περιβάλλοντός του δήλωναν άγνοια για τα εν λόγω σενάρια λέγοντας ότι ο Νίκος Αλιάγας «δεν μίλησε με κανέναν και δεν φαίνεται να είναι σε φάση να ασχοληθεί με την πολιτική, αφού η πολιτική θέλει να αφιερωθείς εκατό τοις εκατό, αλλιώς δεν έχει νόημα». Επεσήμαναν, μάλιστα, ότι εκτός από τις δημοσιογραφικές του υποχρεώσεις ο κ. Αλιάγας ετοιμάζει πυρετωδώς αυτό το διάστημα μια νέα έκθεση φωτογραφίας, με τίτλο «Μεγάλες ηλικίες», από τις 8 Απριλίου 2026, στο Musée de l'Homme, στο Παρίσι. Είναι μια καλλιτεχνική αναζήτηση για τη σχέση μας με τα γηρατιά και για την ουσιώδη θέση που έχουν στη ζωή μας οι μεγαλύτεροι.