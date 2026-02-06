Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Οι δράσεις συνεχίζονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με συνέδρια, εκδηλώσεις και εκθέσεις.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών οι επόμενες προγραμματισμένες δράσεις αφορούν:

Κοινή πρόσκληση του Πανεπιστημίου Πατρών με το Επιμελητήριο Αχαΐας σε σύσκεψη για τη σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης Ανάπτυξης και Σύγκλισης (ΤΣΑΑΣ) | 11.02.2026, 19:00-21:30

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Επιμελητήριο Αχαΐας στο πλαίσιο της σύνταξης ενός Τοπικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης, Ανάπτυξης και Σύγκλισης (ΤΣΑΑΣ), θα πραγματοποιήσει σύσκεψη εργασίας, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, από 19:00 ως 21:30, στην Αίθουσα Τελετών "Οδυσσέας Ελύτης" του Πανεπιστημίου Πατρών (Κτίριο Α, 1ος όροφος), με σκοπό τον καθορισμό του πλαισίου συνεργασίας και σύνταξης του Σχεδίου από τους φορείς.

23ο Επενδυτικό & Χρηματιστηριακό Συνέδριο με Θέμα "Χρηματιστηριακός Ορίζοντας 2026: Επενδύοντας στη Χρηματοοικονομική Παιδεία" | 07.02.2026, 16:00

Ο Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου σας προσκαλεί στη Γ’ φάση του 23ου Επενδυτικού & Χρηματιστηριακού Συνεδρίου, που διοργανώνει, υπό την αιγίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών, με θέμα: «Χρηματιστηριακός Ορίζοντας 2026: Επενδύοντας στη Χρηματοοικονομική Παιδεία». Η Γ’ φάση του Συνεδρίου θα γίνει σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο Βορειοδυτικής Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, και ώρα 16.00, στο ξενοδοχείο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ, Ρήγα Φεραίου 106, στην Πάτρα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ’ ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΔΩ

Είσοδος ελεύθερη με δήλωση συμμετοχής ΕΔΩ

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Διαδικτυακό εργαστήριο εκπαίδευσης για γονείς και φροντιστές στις εργαλειοθήκες «Τροφή για Δράση»| 09.02.2026 , 18:00-20:00

Αναλυτικές πληροφορίες, τη δήλωση συμμετοχής καθώς και το σύνδεσμο παρακολούθησης, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/ergaleiothikes-trofi-gia-drasi-09-02-2026/

Ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ για φοιτήτριες/-τές του Πανεπιστημίου Πατρών (Για κινητικότητες εντός του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027 ) | 09.02.2026, 11:30

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/enimerotiki-ekdilosi-erasmus-gia-foititries-tes-tou-panepistimiou-patron-gia-kinitikotites-entos-tou-akadimaikou-etous-2026-2027/

Έκθεση Βρετανικών Πανεπιστημίων | 11.02.2026 , 12:00-17:00

Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/ekthesi-vretanikon-panepistimion-11-02-2026-1200-1700/

Πρόγραμμα του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ)

Ολοκληρώθηκε το δεύτερο πρόγραμμα για τα μέλη διδακτικού προσωπικού, που διορίστηκαν μετά τον Μάρτιο του 2025, το οποίο πραγματοποιήθηκε από το ΚΕΔΙΜΑ με βάση την Απόφαση 244-13.3.2025 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια τριάντα διδακτικές ώρες, εκ των οποίων οι δώδεκα με σύγχρονη τηλεκπαίδευση και οι δεκαοκτώ με μελέτη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού. Το επόμενο πρόγραμμα για νεοδιοριζόμενα μέλη διδακτικού προσωπικού έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2026. Για περισσότερες πληροφορίες: [email protected].

Τελευταία νέα του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Πατρών

- Δηλώσεις Συμμετοχής Διατμηματικού Εσωτερικού Φοιτητικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 11Χ11 & 5Χ5

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: εδώ

- Προκήρυξη 6ου Διαγωνισμού Δημιουργίας Αφίσας Ποδηλατικής Βόλτας 2026 Πανεπιστημίου Πατρών

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: εδώ

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Περισσότερα:

https://confer.upatras.gr/ - https://confer.upatras.gr/events/