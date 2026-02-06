Πάτρα: Αυξάνονται τα αιτήματα ψυχικής υγείας από νέους και ανηλίκους- Τι λέει στο thebest.gr η πρόεδρος του ΣΟΨΥ

Οι νέοι από 18-28 ετών είναι η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα που απευθύνεται στον ΣΟΨΥ Πάτρας, ενώ σημαντικός αριθμός αιτημάτων αφορά και ανηλίκους!

Σύμφωνα με τον Απολογισμό Προγραμμάτων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Αποκατάστασης για το 2025, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας διαχειρίστηκε 436 νέα αιτήματα, εκ των οποίων το 59% αφορούσε γυναίκες και το 41% άνδρες. Το 17% των αιτημάτων αφορούσε ανηλίκους, ενώ η παιδοψυχιατρική υπηρεσία πραγματοποίησε 327 συνεδρίες και 63 νέες αξιολογήσεις ανήλικου πληθυσμού.

Το κυρίαρχο ηλικιακό εύρος των αιτημάτων εντοπίστηκε στις ηλικίες 18-28 ετών (35%), ενώ ακολούθησαν οι ομάδες 29-39 ετών (15,4%), 40-49 ετών (12%) και 50-60 ετών (15%). Η πλειονότητα των ωφελούμενων αφορούσε άτομα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία κατά κύριο λόγο δεν ήταν οικονομικά ενεργά ή βρίσκονταν σε καθεστώς ανεργίας.

Το 63% των αιτημάτων έλαβε ψυχιατρική αξιολόγηση, ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκαν 976 ψυχιατρικές πράξεις υποστήριξης. Οι συχνότερα καταγεγραμμένες διαγνώσεις ήταν οι αγχώδεις διαταραχές (18%), η μικτή αγχώδης και καταθλιπτική διαταραχή (9%), το καταθλιπτικό επεισόδιο (6%) και η υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή (5%).

Παράλληλα, καταγράφηκαν 1.381 συνεδρίες ψυχοθεραπείας, 533 συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, 153 συνεδρίες εργοθεραπείας, 137 νοσηλευτικές πράξεις και 130 συνεδρίες εργασιακής συμβουλευτικής, με 25 άτομα να εντάσσονται σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Συνολικά, καταγράφηκαν 4.071 θεραπευτικές πράξεις.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, το Κέντρο Ημέρας παρακολούθησε 112 άτομα, ενώ υλοποιήθηκαν 27 δράσεις κινητοποίησης με στόχο την ενδυνάμωση και την κοινωνική επανένταξη. Παράλληλα, συμμετείχαν 24 φροντιστές σε ομάδες υποστήριξης και ψυχοεκπαίδευσης, ενώ 1.549 άτομα του γενικού πληθυσμού ενημερώθηκαν μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης.

Όπως λέει στο thebest.gr η Πρόεδρος του ΣΟΨΥ Πάτρας Χριστίνα Μπίκου, παρά τις δυσκολίες και τις αναμονές, ο ΣΟΨΥ Πάτρας παραμένει προσανατολισμένος στη στήριξη των ανθρώπων που ζητούν βοήθεια, με τους νέους να αποτελούν την ομάδα που πλήττεται περισσότερο. Όσο για τα ραντεβού; «Αναμονή για την επίσκεψη στον γιατρό υπάρχει και σε εμάς, όμως προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους», τονίζει, ενώ επισημαίνει ότι, «παρότι και το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει σχετικό τμήμα, οι περισσότεροι νέοι απευθύνονται στον ΣΟΨΥ, αναζητώντας άμεση στήριξη».