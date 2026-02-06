Πάτρα: Ψάχνουν τον εγκέφαλο της συμμορίας που θα «έσπρωχνε» ναρκωτικά στο καρναβάλι

Δύο συλλήψεις στην περιοχή του Σκαγιοπουλείου – Αναζητείται ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης
Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών στην Πάτρα κατάφερε η Δίωξη Ναρκωτικών, μετά από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί σε δύο κατοικίες στην περιοχή του Σκαγιοπουλείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν δύο άτομα αλβανικής υπηκοότητας, ένας άνδρας και μία γυναίκα, ενώ στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης αναζητείται ακόμη ένα πρόσωπο, το οποίο φέρεται να έχει ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.
Οι Αρχές εκτιμούν πως οι εμπλεκόμενοι σχεδίαζαν να «σπρώξουν» στην αγορά χάπια ecstasy και ποσότητες κοκαΐνης, εκμεταλλευόμενοι την αυξημένη κίνηση της Καρναβαλικής περιόδου. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες φέρονται να το παραδέχθηκαν κατά τη διάρκεια της προανάκρισης στους αστυνομικούς της Ασφάλειας.
Το άτομο που καταζητείται είναι ήδη γνωστό στις διωκτικές αρχές, ενώ φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοιες υποθέσεις.
Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία για την πλήρη αποδόμηση του κυκλώματος.
Προειδοποίηση από τα ΕΛΤΑ για απάτη: Μην ανοίξετε αυτό το μήνυμα γιατί θα χάσετε χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό σας
Ειδικός στα συστήματα επικοινωνίας ο Σμήναρχος που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας
Καιρός: Διαδοχικά συστήματα από τα δυτικά φέρνουν βροχές και αφρικανική σκόνη
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr