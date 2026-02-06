Πάτρα: Ψάχνουν τον εγκέφαλο της συμμορίας που θα «έσπρωχνε» ναρκωτικά στο καρναβάλι

Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών στην Πάτρα κατάφερε η Δίωξη Ναρκωτικών, μετά από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί σε δύο κατοικίες στην περιοχή του Σκαγιοπουλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν δύο άτομα αλβανικής υπηκοότητας, ένας άνδρας και μία γυναίκα, ενώ στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης αναζητείται ακόμη ένα πρόσωπο, το οποίο φέρεται να έχει ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.

Οι Αρχές εκτιμούν πως οι εμπλεκόμενοι σχεδίαζαν να «σπρώξουν» στην αγορά χάπια ecstasy και ποσότητες κοκαΐνης, εκμεταλλευόμενοι την αυξημένη κίνηση της Καρναβαλικής περιόδου. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες φέρονται να το παραδέχθηκαν κατά τη διάρκεια της προανάκρισης στους αστυνομικούς της Ασφάλειας.

Το άτομο που καταζητείται είναι ήδη γνωστό στις διωκτικές αρχές, ενώ φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοιες υποθέσεις.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία για την πλήρη αποδόμηση του κυκλώματος.