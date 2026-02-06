Καιρός: Διαδοχικά συστήματα από τα δυτικά φέρνουν βροχές και αφρικανική σκόνη

Αναμένονται διαδοχικά συστήματα από τα δυτικά, με βροχές, υγρασία, νοτιάδες, υψηλές θερμοκρασίες και επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.
Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σήμερα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
Τα φαινόμενα που μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά ισχυρά, γρήγορα θα εξασθενήσουν.
Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.
Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.
Όπως εξηγεί ο Θοδωρής Κολυδάς «τις επόμενες ημέρες θα έχουμε διαδοχικά συστήματα που θα μας επηρεάζουν από τα δυτικά».
Επεισόδια μεταφοράς σκόνης
Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «back-to-back βροχοχαμηλά αλλά χωρίς τα βαριά κρύα...» εξηγώντας ότι «με αρκετές βροχές, υγρασία, νοτιάδες και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα κυλίσουν οι επόμενες αρκετές ημέρες».
Όπως σημειώνει «κατά διαστήματα θα έχουμε και επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης» προσθέτοντας ότι «οι βροχές δεν θα είναι πάντα "αθώες" για ορισμένες περιοχές, ειδικά για τη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο που φαίνεται να δέχονται τον μεγαλύτερο όγκο το επόμενο διάστημα, λόγω υπερκορεσμού των εδαφών».
Ο καιρός το Σάββατο 07-02-2026
Λίγες νεφώσεις που το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα αυξηθούν και κυρίως στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο
Ο καιρός την Κυριακή 08-02-2026
Στη δυτική, τη βόρεια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
