Δείτε πώς φαίνεται το βόρειο σέλας από το Διάστημα -Στη διάρκεια της ισχυρής ηλεκτρομαγνητικής καταιγίδας

Εντυπωσιακή φωτογραφία
Το σέλας που λαμπύριζε πάνω από τη Γη κατέγραψε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ο κοσμοναύτη της Roscosmos, Σεργκέι Κουντ-Σβέρτσκοφ.
Το φαινόμενο προκαλείται από ηλιακές καταιγίδες που εκπέμπουν φορτισμένα σωματίδια υψηλής ταχύτητας που συγκρούονται με αέρια στην ατμόσφαιρα της Γης. Το πιο συνηθισμένο χρώμα που παρατηρείται κατά τη διάρκεια τέτοιων φαινομένων είναι το πράσινο, αν και άλλα χρώματα όπως το ροζ και το κόκκινο είναι μερικές φορές ορατά.
«Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ισχυρότερης καταιγίδας των τελευταίων δύο δεκαετιών, υπήρχε άφθονη κόκκινη λάμψη. Ένιωθα σαν να έπλεα κυριολεκτικά μέσα σε αυτό το φως», έγραψε ο Κουντ-Σβέρτσκοφ στο κανάλι του στο Telegram στις 20 Ιανουαρίου.
Το εντυπωσιακό βίντεο με το σέλας πάνω από τη Γη
Σύμφωνα με το Κέντρο Πρόβλεψης Διαστημικού Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, τα φώτα καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια μίας από τις ισχυρότερες ηλιακές καταιγίδες των τελευταίων 20 και πλέον ετών. Η τελευταία ηλιακή καταιγίδα ακτινοβολίας αντίστοιχης έντασης καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2003.
Πάτρα: Σε ποιους δρόμους τοποθετούνται στηθαία ασφαλείας και κιγκλιδώματα
Στον «αέρα» ο σιδηρόδρομος- Β. Καραχάλιος για συνάντηση με Κυρανάκη: «Δεν ειπώθηκε τίποτα για το Πάτρα- Πύργος. Καμία πολιτική βούληση»
Πάτρα: Κανείς μόνος στο κρύο- Το «Φωτεινό Αστέρι» συγκεντρώνει είδη θέρμανσης
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr