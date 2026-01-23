Δείτε πώς φαίνεται το βόρειο σέλας από το Διάστημα -Στη διάρκεια της ισχυρής ηλεκτρομαγνητικής καταιγίδας

Το σέλας που λαμπύριζε πάνω από τη Γη κατέγραψε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ο κοσμοναύτη της Roscosmos, Σεργκέι Κουντ-Σβέρτσκοφ.

Το φαινόμενο προκαλείται από ηλιακές καταιγίδες που εκπέμπουν φορτισμένα σωματίδια υψηλής ταχύτητας που συγκρούονται με αέρια στην ατμόσφαιρα της Γης. Το πιο συνηθισμένο χρώμα που παρατηρείται κατά τη διάρκεια τέτοιων φαινομένων είναι το πράσινο, αν και άλλα χρώματα όπως το ροζ και το κόκκινο είναι μερικές φορές ορατά.

«Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ισχυρότερης καταιγίδας των τελευταίων δύο δεκαετιών, υπήρχε άφθονη κόκκινη λάμψη. Ένιωθα σαν να έπλεα κυριολεκτικά μέσα σε αυτό το φως», έγραψε ο Κουντ-Σβέρτσκοφ στο κανάλι του στο Telegram στις 20 Ιανουαρίου.

Το εντυπωσιακό βίντεο με το σέλας πάνω από τη Γη