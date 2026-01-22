Στον «αέρα» ο σιδηρόδρομος- Β. Καραχάλιος για συνάντηση με Κυρανάκη: «Δεν ειπώθηκε τίποτα για το Πάτρα- Πύργος. Καμία πολιτική βούληση»

Απογοητευτικά είναι τα συμπεράσματα για την Ηλεία από τη θεσμική συνάντηση του Αν. Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη στην Πάτρα, αναφορικά με το μέλλον του σιδηροδρόμου.

Όπως προκύπτει από τα όσα κατέθεσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Βαγγέλης Καραχάλιος, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα κανένας συγκεκριμένος σχεδιασμός, καμία μελέτη και καμία χρηματοδοτική πρόβλεψη για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Ηλεία, παρά το γεγονός ότι τέθηκε σχετικό ερώτημα στον υπουργό.

Ο κ. Καραχάλιος ξεκαθάρισε ότι το μόνο έργο για το οποίο υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση είναι η έλευση του τρένου μέχρι το Ρίο. «Το μόνο σίγουρο είναι πως το τρένο θα έρθει μέχρι το Ρίο. Είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση και θεωρώ ότι είναι μια πραγματικότητα.

Οτιδήποτε από εκεί και πέρα είναι σε επίπεδο προθέσεων. Δεν υπάρχουν ούτε μελέτες, ούτε χρηματοδοτήσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όλα τα υπόλοιπα που εξαγγέλθηκαν παραμένουν «τελείως ανοιχτά» τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο πόρων.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό για την Ηλεία είναι το γεγονός ότι, όπως αποκάλυψε ο κ. Καραχάλιος στο ilialive.gr, το θέμα της επαναλειτουργίας του σιδηρόδρομου μέχρι τον Πύργο, ουσιαστικά αποκλείστηκε από τη συζήτηση. «Ήμουν ο μόνος που το έβαλα στη συζήτηση. Ότι δηλαδή, δεν είναι μόνο η Πάτρα, αλλά πρέπει να δούμε και τον σχεδιασμό για την Ηλεία, για την οποία δεν τοποθετήθηκε ποτέ κανείς, ούτε ο υπουργός. Ειπώθηκε ότι «εδώ είμαστε να μιλήσουμε μόνο για την Πάτρα» και σταμάτησε η κουβέντα», ανέφερε.

Στο ερώτημα αν το τμήμα Πάτρα–Πύργος είναι στον αέρα, η απάντηση ήταν απολύτως σαφής: «Δεν έχει ειπωθεί απολύτως τίποτα». Όπως τόνισε, αν το τρένο φτάσει μόνο μέχρι το Ρίο, «η Ηλεία δεν ωφελείται σε κάτι», ενώ υπογράμμισε ότι μέχρι σήμερα «δεν διαπιστώθηκε καμία πολιτική διάθεση ή βούληση» για την επανεργοποίηση του σιδηροδρόμου στην Ηλεία και την Πελοπόννησο.

«Η Ηλεία, καλά κάνει και διεκδικεί, και ταυτίζομαι. Το τρένο πρέπει να έρθει στον Πύργο και να πάει στην Τρίπολη, και την Καλαμάτα και να συνδεθεί με το «δαχτυλίδι» της Πελοποννήσου», συνεχίζει ο κ.Καραχάλιος. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο ίδιος έχει θέσει το συγκεκριμένο θέμα αρκετές φορές με επιστολές του προς το Υπουργείο, ζητώντας να μπει σε δημόσιο διάλογο.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας επανέλαβε τη θέση του ότι η αναβίωση του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο δεν είναι τεχνικό, αλλά καθαρά πολιτικό ζήτημα. «Η επιλογή της αναβίωσης του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο είναι μια πολιτική απόφαση και όχι τεχνικό έργο. Η μετρική γραμμή στην Ηλεία και σε όλη την Πελοπόννησο απαξιώνεται καθημερινά από πολιτικές αποφάσεις», υπογράμμισε.

Ο κ. Καραχάλιος δήλωσε ξεκάθαρα απαισιόδοξος και για το μέλλον, εκτιμώντας ότι το τρένο ενδεχομένως να φτάσει στο Ρίο το 2028–2029 ή και αργότερα, αλλά «κανένας άλλος σοβαρός σχεδιασμός για το πώς θα φτάσει στο λιμάνι και από εκεί στον Πύργο δεν υπάρχει».