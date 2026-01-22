Πάτρα: «Ήθελε πολύ θράσος για να το κάνει κάποιος σε ώρα αιχμής»- Μήνυση κατά αγνώστων από την ιδιοκτήτρια του pet shop

Μήνυση κατά αγνώστων υπέβαλε το μεσημέρι της Τετάρτης, στην Αστυνομία, η ιδιοκτήτρια pet shop στην περιοχή της Ανθούπολης, στην Πάτρα, έπειτα από το σοκαριστικό περιστατικό δηλητηρίασης ζώων με φόλα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο γατιών και τον παραλίγο ενός ακόμη.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, Δώρα Καρκαβίτσα, το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση: «Είμαστε ακόμα σε σοκ μετά απ’ αυτό που συνέβη. Πήγα στην Αστυνομία, έδωσα κατάθεση και υπέβαλα μήνυση κατά αγνώστων. Όπως μου είπαν κι εκείνοι, πρώτη φορά είδαν φόλα με ποντικοφάρμακο και γυαλιά μαζί. Δεν θα αφήσω να περάσει έτσι. Όποιος σκοτώνει ζώα και τόσο απροκάλυπτα, πρέπει να τιμωρείται».

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, όταν ιδιοκτήτες, υπάλληλοι αλλά και πελάτες του καταστήματος αντιλήφθηκαν ότι ένα από τα γατάκια που φροντίζουν καθημερινά έτρωγε κάτι ύποπτο, τη στιγμή που έμπαινε στον χώρο του pet shop. Άμεσα επενέβησαν, αφαιρώντας το από το στόμα του ζώου, και διαπίστωσαν με τρόμο ότι επρόκειτο για κιμά που περιείχε γυαλιά και ποντικοφάρμακο, ένα ιδιαίτερα τοξικό προϊόν, η χρήση του οποίου απαγορεύεται. Το γατάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κτηνίατρο και, ευτυχώς, χάρη στην άμεση επέμβαση, σώθηκε. Ωστόσο, η υπόθεση λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς τις δύο προηγούμενες ημέρες είχαν εντοπιστεί νεκρά δύο ακόμη γατάκια, τα οποία είχαν βρεθεί τοποθετημένα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων.

Όπως σημειώνει η κ. Καρκαβίτσα: «Έχουμε δεχθεί παράπονα ότι ενοχλούν οι οχτώ γάτες, τις οποίες όμως έχω στειρώσει και φυσικά εμβολιάσει και τις κλείνω μέσα στο μαγαζί. Όποιος το έκανε, μάλλον βλέπει και τις αδέσποτες. Δεν είμαστε μόνο εμείς που τις φροντίζουμε, υπάρχουν και άλλα καταστήματα».

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, σε σημείο με έντονη κίνηση: «Το θέμα είναι ότι έγινε απόγευμα, που έχει κόσμο, η περιοχή έχει ζωή και θα μπορούσε να συμβεί σε πελάτη μου που έχει σκύλο ή στα παιδιά μου ή στο σκύλο μου που ήταν εκείνη την ώρα στο κατάστημα. Στο μαγαζί έρχονται παιδάκια, που τα φέρνουν οι γονείς τους και παίζουν με τα γατάκια. Πραγματικά, δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα γινόταν σε μια τέτοια περίπτωση. Ήθελε πολύ θράσος για να το κάνει κάποιος σε ώρα αιχμής. Βγήκα μετά και έψαξα μήπως υπάρχουν και αλλού φόλες, αλλά δεν βρήκα. Γι’ αυτό πιστεύω ότι την έδωσε σε κοντινή απόσταση από το μαγαζί».