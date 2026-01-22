Δυτική Ελλάδα: 146 κλήσεις σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία το διήμερο Τρίτη και Τετάρτη

Αυξημένη ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εξαιτίας των καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με στοιχεία από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, από τις πρωινές ώρες της Τρίτης 20 Ιανουαρίου 2026 έως και τις 19:00 της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, καταγράφηκαν συνολικά 146 κλήσεις για παροχή βοήθειας στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν σε 110 κοπές και απομακρύνσεις δέντρων, 23 αφαιρέσεις αντικειμένων που δημιουργούσαν κινδύνους, καθώς και σε μία άντληση υδάτων.

Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα.