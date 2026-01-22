Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Δυτική Ελλάδα: 146 κλήσεις σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία το διήμερο Τρίτη και Τετάρτη

Δυτική Ελλάδα: 146 κλήσεις σε Αχαΐα, Ηλε...

Κοπές δέντρων και απομάκρυνση επικίνδυνων αντικειμένων

Αυξημένη ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εξαιτίας των καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με στοιχεία από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, από τις πρωινές ώρες της Τρίτης 20 Ιανουαρίου 2026 έως και τις 19:00 της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, καταγράφηκαν συνολικά 146 κλήσεις για παροχή βοήθειας στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν σε 110 κοπές και απομακρύνσεις δέντρων, 23 αφαιρέσεις αντικειμένων που δημιουργούσαν κινδύνους, καθώς και σε μία άντληση υδάτων.

Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ειδήσεις Τώρα

Κακοκαιρία: Βομβαρδισμένο τοπίο η Ανω Γλυφάδα με δρόμους χείμαρρους και αυτοκίνητα θαμμένα στα μπάζα

Πάτρα: Συλλαλητήριο απόψε για την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών

Αιτωλοακαρνανία: Αποχώρισαν από τα διόδια του Αγγελοκάστρου οι αγρότες

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πυροσβεστική Κακοκαιρία

Ειδήσεις