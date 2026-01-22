Πάτρα: Συλλαλητήριο απόψε για την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών

Σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο περιλαμβάνεται και η διάταξη για την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών.

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο Δήμος Πατρέων έχει προγραμματίσει συλλαλητήριο στις 6:30 το απόγευμα, στην Πλατεία Γεωργίου.

Σε ανακοίνωσή της, η Δημοτική Αρχή καλεί συλλόγους γονέων, διευθυντές σχολικών μονάδων, συλλόγους διδασκόντων, εκπαιδευτικά σωματεία και φορείς της πόλης να εκφράσουν τη διαφωνία τους με την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση οδηγεί, κατά την άποψή της, σε περαιτέρω υποβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου.

Σύμφωνα με τον Δήμο Πατρέων, η νέα διάταξη ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη χρηματοδότηση, τη συντήρηση και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, μεταφέροντας μεγαλύτερο βάρος στους δήμους, στην τοπική κοινωνία και στις οικογένειες των μαθητών. Παράλληλα, γίνεται λόγος για κίνδυνο ενίσχυσης ανισοτήτων στην εκπαίδευση και δημιουργίας σχολείων «πολλών ταχυτήτων».

Η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης, τόσο των σχολείων όσο και των δήμων, και ζητά την απόσυρση της σχετικής διάταξης από το νομοσχέδιο.

Στο πλαίσιο των αιτημάτων που διατυπώνονται, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τις σχολικές μονάδες, η θέσπιση δωρεάν τιμολογίων ενέργειας και ύδρευσης για τα σχολεία, η απαλλαγή των σχολικών δαπανών από τον ΦΠΑ, καθώς και η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στους δήμους.

Το συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, στις 18:30, στην Πλατεία Γεωργίου, ημέρα κατά την οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί και η ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή.