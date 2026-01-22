Back to Top
Αιτωλοακαρνανία: Αποχώρισαν από τα διόδια του Αγγελοκάστρου οι αγρότες

Με ανάμεικτα συναισθήματα αποχώρησης και αποτίμησης ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ο κύκλος των αγροτικών κινητοποιήσεων στα μπλόκα, καθώς οι παραγωγοί που παρέμεναν μέχρι τότε στους δρόμους αποχώρησαν ήδη, αποσύροντας τα αγροτικά τους μηχανήματα.

Η απόφαση ελήφθη παρά το γεγονός ότι οι προσδοκίες από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ήταν υψηλότερες.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στο μπλόκο των διοδίων του Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας, αποφασίστηκε η αποχώρηση των τρακτέρ και του λοιπού εξοπλισμού να γίνει συντεταγμένα, κάτι που υλοποιήθηκε εντός της ημέρας.

 

Η κινητοποίηση στα διόδια Αγγελοκάστρου έκλεισε 46 ημέρες συνεχούς παρουσίας, με αποτέλεσμα από σήμερα το μεσημέρι η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται κανονικά και χωρίς περιορισμούς.

Στελέχη του αγροτικού κινήματος τονίζουν ότι, ανεξάρτητα από την αποχώρηση, οι κινητοποιήσεις άφησαν ισχυρό αποτύπωμα, αναδεικνύοντας τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, συσπειρώνοντας ευρύτερα κοινωνικά στρώματα και οδηγώντας την κυβέρνηση σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και παρεμβάσεις. Για τους ίδιους, ο αγώνας αυτός αποτελεί σταθμό και παρακαταθήκη για τις επόμενες διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου.

πηγη nafpaktianews

