Αιτωλοακαρνανία: Αποχώρισαν από τα διόδια του Αγγελοκάστρου οι αγρότες

Με ανάμεικτα συναισθήματα αποχώρησης και αποτίμησης ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ο κύκλος των αγροτικών κινητοποιήσεων στα μπλόκα, καθώς οι παραγωγοί που παρέμεναν μέχρι τότε στους δρόμους αποχώρησαν ήδη, αποσύροντας τα αγροτικά τους μηχανήματα.

Η απόφαση ελήφθη παρά το γεγονός ότι οι προσδοκίες από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ήταν υψηλότερες.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στο μπλόκο των διοδίων του Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας, αποφασίστηκε η αποχώρηση των τρακτέρ και του λοιπού εξοπλισμού να γίνει συντεταγμένα, κάτι που υλοποιήθηκε εντός της ημέρας.