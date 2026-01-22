Γιατί χτυπήθηκε η Άνω Γλυφάδα από την κακοκαιρία: Για 40 χρόνια δεν έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο

Το νότιο τμήμα του Υμηττού, η στερεοπαροχή και η κληρονομημένη τρωτότητα

Για κατάσταση που «για 40 χρόνια δεν έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο» κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του για την περιοχή της Άνω Γλυφάδας που έχασε τη ζωή της η 56χρονη γυναίκα το βράδυ της Τετάρτης λόγω της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, «σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν πάνω από 175 χιλιοστά βροχής στη Γλυφάδα, σχεδόν το μισό ετήσιο ύψος βροχής της περιοχής». «Η ατμόσφαιρα μυρίζει χώμα, λάσπη, καταστροφή. Μυρίζει πόλεμο. Δεν υπερβάλω» καταλήγει ο βουλευτής της ΝΔ παραθέτοντας δύο φωτογραφίες από το πριν και μετά της περιοχής στην Άνω Γλυφάδα που σαρώθηκε από τα ορμητικά νερά.

Όλη η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου για την Άνω Γλυφάδα

Το ίδιο ακριβώς σημείο της οδού Μετσόβου, στη γειτονιά μου, στην Άνω Γλυφάδα. Εκεί όπου μεγάλωσα.

Η πρώτη εικόνα είναι το «πριν».

Η δεύτερη είναι το «μετά».

Πρόκειται για την απόλυτη καταστροφή. Σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν πάνω από 175 χιλιοστά βροχής στη Γλυφάδα, σχεδόν το μισό ετήσιο ύψος βροχής της περιοχής.

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, οι κάτοικοι δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα σπίτια τους, η ατμόσφαιρα μυρίζει χώμα, λάσπη, καταστροφή. Μυρίζει πόλεμο. Δεν υπερβάλω. Για 40 χρόνια δεν έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο εδώ.

Σήμερα χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές. Μια γυναίκα εδώ, στη γειτονιά μου, στην Άνω Γλυφάδα και ένας άνδρας στο Άστρος Κυνουρίας.

Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους.

Και δυστυχώς, σήμερα, μίλησαν πολύ δυνατά.

Ο Λέκκας εξηγεί γιατί χτυπήθηκε η Άνω Γλυφάδα από την κακοκαιρία Για ακραία φαινόμενα στην περιοχή της Αττικής χθες, Τετάρτη, έκανε λόγο ο καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας. Όπως είπε στον ΣΚΑΙ «η ανάπτυξη των περιοχών αυτών και κυρίως των ακριβών έγινε χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες μελέτες, χωρίς να υπάρχει ασφαλής χωροταξικός σχεδιασμός. Έχουμε το νότιο τμήμα του Υμηττού που δομείται από ασβεστόλιθους και σχιστόλιθους. Ειδικά οι σχιστόλιθοι προσφέρουν μεγάλα φερτά υλικά γιατί διαβρώνονται εύκολα».

