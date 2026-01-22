Καιρός:Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Στο «κόκκινο» το Αιγαίο με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους
Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει το κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα, με τα πιο έντονα φαινόμενα (βροχές και καταιγίδες) να μετατοπίζονται πλέον προς το Αιγαίο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.
Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική μετακινείται. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως ισχυρές βροχές και καταιγίδες μεγάλης έντασης με πολύ θυελλώδεις ανέμους θα πλήξουν τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.
Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν:
• Νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται έως και το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Οι αρχές τονίζουν ότι σε αυτές τις περιοχές τα φαινόμενα θα είναι τα πιο επικίνδυνα.
• Δωδεκάνησα
Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης έως και το απόγευμα, προβλέπονται έντονες καταιγίδες, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων και προβλημάτων στις μετακινήσεις.
• Κυκλάδες
Πρόσκαιρη επιδείνωση αναμένεται τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, με ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες.
Δείτε την πορεία της κακοκαιρίας μέσω της εφαρμογής Windy:
Θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι άνεμοι, καθώς στο ανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσουν πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 έως και 10 μποφόρ.
Οι ισχυρότερες ριπές αναμένονται:
στα Δωδεκάνησα
στις ανατολικές Κυκλάδες
στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου
Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην ακτοπλοΐα, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων, καθώς και επικίνδυνες καταστάσεις στις παράκτιες περιοχές.
Ο καιρός σήμερα
Προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και σταδιακά στα ανατολικά, οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Νότια Πελοπόννησο, την Ανατολική Αττική, την Εύβοια, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και από τις βραδινές ώρες στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 6 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 1 έως 10, στη Θράκη από -2 έως 7, στην Ήπειρο από 3 έως 12 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 1 έως 8, στη Στερεά από 1 έως 14 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 4 έως 13 βαθμούς, στα Επτάνησα από 10 έως 14, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 7 έως 13 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 17 βαθμούς και στην Κρήτη από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
Oι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 6, στο Νότιο Ιόνιο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 στα νότια 6, στα ανατολικά 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.
Στην Αττική προβλέπονται βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα ενταθούν από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και χιόνια στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Θερμαϊκό 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 9 βαθμούς.
Ο καιρός την Παρασκευή 23-01-2026
Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα Δωδεκάννησα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός το Σάββατο 24-01-2026
Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Κυριακή 25-01-2026
Αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία σε όλη σχεδόν τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές στα βορειοδυτικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
