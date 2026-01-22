Η Ryanair συνεχίζει την κόντρα με τον Έλον Μασκ, με μια εντυπωσιακή εμπορική κίνηση με προσφορές για...«μεγάλους ηλίθιους»

Συνεχίζεται η κόντρα της Ryanair και του Έλον Μασκ που ξεκίνησε με την άρνηση της εταιρείας να συνδέσει τα αεροσκάφη της με τους δορυφόρους της Starlink που ανήκει στον Μασκ και την πρόθεση του δισεκατομμυριούχου να εξαγοράσει την αεροπορική που συνοδευόταν με προσβλητικά σχόλια για τον CEO της αεροπορικής εταιρείας Μάικλ Ο’Λίρι. Η Ryanair σήκωσε το γάντι και απάντησε στον Μασκ, με μια εντυπωσιακή εμπορική κίνηση με προσφορές για…«μεγάλους ηλίθιους». Η Ryanair απαντά στον Μασκ με προσφορά θέσεων για… «μεγάλους ηλίθιους» – 16,99 λίρες χωρίς επιστροφή

Με μεγάλη δόση δηλητηριώδους χιούμορ, η Ryanair ανακοίνωσε στα κοινωνικά δίκτυα το λανσάρισμα της εμπορικής καμπάνιας με ονομασία «Great Idiots seat sale», δηλαδή «προσφορά θέσεων για τους Μεγάλους Ηλίθιους», την οποία συνόδευσε με ένα σχέδιο, στο οποίο ο Ο’Λίρι χτυπάει το κεφάλι του Μασκ με μια ταμπέλα που γράφει «αγαπώ τη Ryanair». «Μην ευχαριστείτε εμάς, ευχαριστείστε εκείνον τον μεγάλο ΗΛΙΘΙΟ τον Έλον Μασκ», αναφέρει η εταιρεία.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Don’t thank us, thank that big “IDIOT” <a href="https://twitter.com/elonmusk?ref_src=twsrc%5Etfw">@elonmusk</a> <br><br>Sale now on<a href="https://t.co/0c6IvsKyyB">https://t.co/0c6IvsKyyB</a> <a href="https://t.co/JAxRNzaYTa">pic.twitter.com/JAxRNzaYTa</a></p>— Ryanair (@Ryanair) <a href="https://twitter.com/Ryanair/status/2013655641600987263?ref_src=twsrc%5Etfw">January 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το διαφημιστικό κείμενο της εταιρείας «υπόσχεται 100.000 θέσεις διαθέσιμες από 16,99 λίρες για ταξίδια μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου». Κάνοντας κλικ, ο υποψήφιος ταξιδιώτης μεταφέρεται πράγματι σε μια σελίδα με δεκάδες προορισμούς σε τιμές κάτω των 15 λιρών. Η Ryanair, ανέφερε ότι ο διευθύνων σύμβουλός της θα μιλήσει σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου στο Δουβλίνο, για τις «επιθέσεις» του Έλον Μασκ. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει και καυστική δήλωση του Ο’Λίρι: «Ο Μασκ γνωρίζει ακόμη λιγότερα για τους κανόνες ιδιοκτησίας αεροπορικών εταιρειών απ’ όσα γνωρίζει για την αεροδυναμική των αεροσκαφών». Μάλιστα, προτρέπει: «Αγοράστε τώρα, πριν προλάβει να πάρει θέση ο Μασκ».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="und" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/elonmusk?ref_src=twsrc%5Etfw">@elonmusk</a> <a href="https://t.co/c0rHEiJrIz">pic.twitter.com/c0rHEiJrIz</a></p>— Ryanair (@Ryanair) <a href="https://twitter.com/Ryanair/status/2013651269596955135?ref_src=twsrc%5Etfw">January 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>